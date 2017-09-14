Голубые каски. Для чего Украина предлагает ввести миротворцев на Донбасс

Фокус разбирался в особенностях предложений всех сторон, рисках и возможностях введения миротворцев ООН на Донбасс

22 августа президент Пётр Порошенко заявил, что на сентябрьской сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединённых Наций представит инициативу о введении миротворческой миссии ООН на оккупированные Россией территории Донбасса. Впервые эту идею глава государства выдвинул ещё в 2015 году, но тогда категорически против выступила Россия. Инициативу положили под сукно.

Сейчас же Кремль неожиданно высказался в поддержку миротворческой миссии. "Это пошло бы на пользу решению проблемы на юго-востоке Украины", — заявил 5 сентября президент РФ Владимир Путин. Более того, Москва даже пытается перехватить инициативу и зарегистрировала в Совете Безопасности ООН собственный проект резолюции о введении миротворческого контингента в ОРДЛО. Впрочем, предложенный Россией формат миссии категорически не устраивает Украину, так как выхолащивает саму идею введения миротворцев.

На сессии Генассамблеи ООН, и особенно на заседании Совбеза, который и должен принимать решение о введении миротворцев, ожидаются жаркие дебаты о численности, национальном составе, вооружении, полномочиях и сроке работы миссии. Хотя и РФ, и западные союзники Украины, прежде всего США, владеют правом вето и могут полностью заблокировать невыгодные обеим сторонам резолюции, потенциально введение миротворцев на Донбасс может стать главным прорывом в мирном урегулировании ситуации в регионе за последние три года.

Фокус разбирался в особенностях предложений всех сторон, рисках и возможностях введения миротворцев ООН на Донбасс.

Что предлагает Украина

1. На Донбасс вводится полномасштабная миссия миротворцев ООН, которая будет выполнять военные и полицейские функции.

2. Миротворцы располагаются как вдоль линии разграничения между украинской армией и боевиками, так и вдоль украинско-российской границы, а также на всей неподконтрольной Украине территории ОРДЛО.

3. Среди миротворцев не должно быть военнослужащих РФ, введение миссии не означает ослабления или отмены антироссийских санкций.

Что предлагает Россия

1. На Донбасс вводится ограниченная миссия ООН, главная функция которой — охрана представителей уже работающей там Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

2. Поначалу в Кремле предлагали, чтобы миротворцы находились лишь на линии разграничения между украинской армией и боевиками. После разговора Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель пресс-служба Кремля сообщила, что РФ согласна на работу миротворцев на всей территории ОРДЛО, но лишь с функцией охраны сотрудников ОБСЕ.

3. Введение миссии должно быть согласовано с лидерами так называемых ДНР и ЛНР.

Риски и возможности миссии ООН

В случае введения миротворцев согласно украинскому формату появится возможность прекратить обстрелы через линию разграничения, обеспечить правопорядок на неподконтрольных территориях и прекратить поставки вооружения и живой силы через украинско-российскую границу. Тем самым будет сделан первый шаг по выполнению минских соглашений и дальнейшей реинтеграции ОРДЛО в состав Украины.

Для введения миссии нужно согласие обеих сторон конфликта. Поскольку Россия не признаёт себя таковой, "второй стороной" могут стать боевики "ЛДНР", что будет означать их легитимацию как некоего международного субъекта (Киев с этим категорически не согласен).

Россия предлагает формат миссии, который априори не может быть поддержан Украиной, так как не будет способствовать решению конфликта. Но возражения Украины против такого формата мировое сообщество может воспринять как нежелание Киева в принципе добиваться мира.

В то же время вероятное вето России на альтернативный украинский проект резолюции о введении миротворцев станет лишним доказательством того, что именно РФ является агрессором и не желает мира.

Опыт проведения миротворческих миссий ООН по всему миру показывает, что далеко не всегда они способствуют решению конфликта. Тем более если РФ пролоббирует введение на Донбасс "своих миротворцев". В таком случае оккупационные войска на Донбассе де-факто легитимируют.

Как ситуация может развиваться дальше

Решение о введении миротворческой миссии должен будет принять Совет безопасности ООН.

Если и украинский, и российский проекты резолюции заветируют постоянные члены Совбеза (вероятнее всего, Россия и США соответственно), вопрос могут передать на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН (хотя таких прецедентов было лишь несколько).