В Украине разоблачена крупнейшая в истории страны схема по продаже поддельных лекарств

Покупателями в основном были спортсмены, которые употребляли медпрепараты для поддержания своей физической формы

Работники департамента киберполиции Национальной полиции Украины совместно со следователями Подольского управления полиции Киева, прекратили деятельность преступной группы, участники которой, используя Интернет, осуществляли незаконное изготовление и распространение сильнодействующих лекарственных средств. Об этом сообщил начальник департамента киберполиции Сергей Демедюк, передает пресс-служба Нацполиции.

"В состав преступной группировки входили IT-специалисты, обеспечивающие функционирование и продвижение Интернет-магазинов, с помощью которых реализовывались сильнодействующие лекарственные средства. Кроме того с помощью специально созданного call-центра злоумышленники предоставляли консультации клиентам по употреблению сильнодействующих лекарственных средств. Обычно покупателями были спортсмены, которые употребляли медпрепараты для поддержания своей физической формы", – рассказал Демедюк.

По его словам, в состав преступной группы входило шесть человек, а роли каждого из них были четко распределены. Все платежи "проходили" через платежные карточки, оформленные на лиц, подконтрольных организаторам преступной схемы.

География сбыта лекарственных средств не ограничивалась пределами Украины. Участники преступной группы с помощью Интернета сбывали их и за пределы страны.

"Сильнодействующие лекарственные средства попадали на территорию Украины контрабандным путем. Некоторые из препаратов изготавливались непосредственно на складе, арендованном членами группировки. Более того, используя возможности всемирной сети Интернет, злоумышленники сбывали сильнодействующие лекарственные средства не только в Украине, но и за ее пределами", – отметил руководитель департамента киберполиции.

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Полицейские провели 16 санкционированных обысков по месту жительства организаторов и соучастников преступной схемы. Также проведены обыски в так называемом call-центре и на складе для хранения запрещенных на территории Украины препаратов.

В результате полицейские изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, сотни сим-карт, банковские платежные карточки и более $70 тыс. наличности. В их помещениях правоохранители также обнаружили наркотики, оружие и сотни тысяч таблеток сильнодействующих лекарственных средств.

14 сентября одному из участников преступной группы судом избрана мера пресечения в виде ареста. Полицейские проводят мероприятия, направленные на задержание других участников группы. Следствие по делу продолжается.