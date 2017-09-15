В Украине заработала система поиска пропавших детей с помощью СМС-сообщений

Пока только в Киеве

Национальная полиция Украины совместно с оператором мобильной связи "Киевстар" с 15 сентября запускает пилотный проект для поиска пропавших детей с помощью СМС-сообщений.

Об этом во время подписания Меморандума о сотрудничестве между Национальной полицией Украины и компанией "Киевстар" заявили замглавы Национальной полиции Украины Константин Бушуев и глава Киевстара Петр Чернышов, передает УНИАН.

Меморандум регулирует правовые и технические аспекты порядка оповещения абонентов мобильной связи в определенном регионе об исчезновении детей на данной территории.

Глава Киевстара сообщил, что система оповещений о пропавших детях в пилотном режиме будет запущена в Киеве с 15 сентября.

"В Киеве у нас более 2 млн абонентов. Если ребенок пропадет, у нас есть хорошие шансы быстро его найти", - сказал Чернышов.

Он отметил, что оператор выступает "инструментом" и действует по запросам Нацполиции.

При пропаже ребенка компания от Нацполиции получает запрос на рассылку информации от правоохранительных органов с информацией о том, как зовут ребенка, пол, возраст особые приметы, когда его видели в последний раз, в чем был одет, и контактные данные.

"В течение 24 часов мы получаем запрос от Нацполиции, за полчаса формируем группу рассылки СМС-сообщений и рассылаем их потенциальным свидетелям, которые находились на расстоянии от одного до трех километров от места, где последний раз видели этого ребенка. СМС-сообщения об исчезновении ребенка получат от десяти до ста тысяч человек", - отметил глава Киевстар.

Чернышов добавил, что компания оповестит абонентов о том, что они будут подключены к этой услуге.

"К услуге оповещения СМС с информацией о пропавшем ребенке абоненты будут подключены бесплатно, а с помощью ответного СМС с кодом могут отключиться", - рассказал он.

Напомним, в соцсетях сообщают о попытке кражи детей в одной из гимназий Киева.