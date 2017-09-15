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Польша хочет ввести налог на сезонных работников из Украины

Польша хочет ввести налог на сезонных работников из Украины
www.berlin.polemb.net

Скорее всего, новые правила вступят в силу со следующего летнего сезона

15.09.17 23
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До конца текущего года в Польше хотят принять закон о введении фиксированного налога за трудоустройство сезонного работника.

Об этом сообщил глава постоянной комиссии Кабинета министров Польши Генри Ковальчик, пишет Agronews.

"Я координирую работу над новым решением относительно налогообложения сезонных работников. Это касается сотен тысяч людей. Нужно, чтобы фермеры могли легально нанимать таких работников, платя небольшой налог в размере около 300 злотых в месяц", – пояснил Ковальчик.

Новые правила, скорее всего, вступят в силу со следующего летнего сезона.

Чиновник добавил: "При случае решим проблему регистрации иностранных работников, что также важно для национальной безопасности".

Согласно статистическим данным, Польша выдала более миллиона разрешений на въезд.

"Однако мы не знаем, сколько людей выехало, а сколько осталось работать", – пожаловался Генри Ковальчик.

Как сообщал "Фокус", официально в Польше работают 270 тысяч украинцев.

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