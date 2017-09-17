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Главная » Страна » Луценко: Саакашвили не арестуют и не экстрадируют

Луценко: Саакашвили не арестуют и не экстрадируют

Луценко: Саакашвили не арестуют и не экстрадируют
Юрий Луценко / Фото: president.gov.ua

Те, кто переправлял его через границу, будут иметь проблемы

17.09.17 14
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Генеральный прокурор Юрий Луценко заявляет, что бывший президент Грузии, экс-председатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили не будет арестован и экстрадирован в связи с инцидентом на пункте пропуска "Шегини" 10 сентября.

Об этом генпрокурор заявил на 14-й ежегодной международной конференции "Ялтинская европейская стратегия" (YES) в Киеве, передают ряд СМИ.

"Я не считаю Саакашвили своим врагом, я не считаю его преступником, я только рекомендую ему не превращать спор с административным решением государства в попытку дестабилизировать собственно все это государство... наши амбиции должны быть ниже травы, а флаг должен быть выше всех нас", - сказал Луценко.

"Я, как генеральный прокурор, заявляю - Саакашвили не будет арестован по этому делу, Саакашвили не может быть экстрадирован из этой страны, пока имеет удостоверение на постоянное проживание или иной документ, который он подал", - заверил Луценко.

Генпрокурор отметил, что те, кто переправлял Саакашвили через границу, будут иметь проблемы с Уголовным кодексом.

"Те, кто бил украинских пограничников, будут иметь дело с уголовным делом и будут арестованы, и должны сидеть 7 лет. Чтобы все политики запомнили - можно и нужно митинговать, но при этом нельзя бить солдат, защищающих украинскую границу", - подчеркнул генпрокурор.

Напомним, 10 сентября Михеил Саакашвили прибыл в Украину. Он буквально прорвался в страну, потому что толпа, собравшаяся в КП "Шегини", прорвала границу с украинской стороны и устроила драку с пограничниками, которых выстроили в транзитной зоне. Тем самым сторонники Саакашвили способствовали незаконному пересечению государственной границы группы лиц, в том числе народных депутатов.

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