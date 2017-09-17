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Ситуация в Донбассе

Волкер озвучил видение США миротворческой миссии в Донбассе

Волкер озвучил видение США миротворческой миссии в Донбассе
Курт Волкер / Фото: flickr.com-cwa.events

Миссия должна размещаться на всей территории Донбасса и вдоль украино-российской границы

17.09.17 2107
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Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер рассказал о видении США миротворческой миссии в Донбассе.

Об этом он сказал журналистам на брифинге, который транслировался на телеканале "112 Украина", в эфире которого звучал закадровый украинский перевод.

"Что в первую очередь должна сделать миротворческая миссия? Она должна охранять и обеспечивать мир, она должна контролировать отвод тяжелой техники и артиллерии", - заявил Волкер.

Он добавил, что миссия должна размещаться на всей территории Донбасса, в том числе вдоль российско-украинской границы. По его словам, миссия также должна обеспечивать безопасность людей.

"Мы видим конфликт, который продолжается в течение трех лет. Минские договоренности зашли в тупик. И сейчас мы говорим о безопасности... Люди все еще погибают, огонь не прекращается, и буквально несколько дней назад люди также погибали. Поэтому мы должны найти какое-то решение, выйти из этого тупика. Это очень важно", - подчеркнул Волкер.

"Прежде всего основная ее цель (миротворческой миссии) - обеспечить безопасность людей, и для того, чтобы провести выборы, мы должны выполнить Минские договоренности", - отметил спецпредставитель США.

По его убеждению, сначала надо найти компромисс относительно миссии, а уже потом ее размещать на Донбассе. Отдельно он отметил, что на переговорах в рамках нормандского и минского процессов обсуждается, какие шаги должны быть сначала - те, которые касаются вопросов безопасности или политического процесса.

"Конечно, если мы будем иметь миротворческую миссию, то это может создать определенное время для того, чтобы мы смогли предпринять определенные политические шаги в Минском процессе", - заявил Волкер.

При этом он подчеркнул, что вопрос утверждения особого порядка осуществления местного самоуправления на Донбассе должна рассматривать Верховная Рада Украины.

"О каких вообще может идти речь выборах, если Украина не имеет доступа к собственным территориям?" - заявил Волкер.

"Выборы возможны только в том случае, если мы будем иметь безопасность", - добавил он.

Напомним, украинская делегация в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке передала на рассмотрение Совету безопасности проект резолюции о размещении миротворцев в Донбассе.

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