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Ситуация в Донбассе

Волкер: США не будут присоединяться к "нормандскому формату"

Волкер: США не будут присоединяться к "нормандскому формату"
Курт Волкер / Фото: flickr.com-cwa.events

"Нормандский формат" уже выполнил свою функцию

17.09.17 66
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Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер убежден, что США не должны присоединяться к "нормандскому формату" переговоров по Донбассу.

Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина", передают ряд СМИ.

"Я не думаю, что вообще это нужно, "нормандский формат" уже выполнил свою функцию", - заявил он, отвечая на вопрос, могут ли США присоединиться к "нормандскому формату" переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе.

"Я контактирую с РФ, Германией, Францией и Украиной по этому вопросу. Я знаю, что они говорят, они пытаются построить диалог, мы координируемся по этим вопросам. Я не думаю, что США будут присоединяться к этому формату. Но я считаю, США заинтересованы в том, чтобы начать диалог между Россией и Украиной, вывести их на новый стратегический уровень, в последнее время мы видим, что что-то не так", - добавил Волкер.

Напомним, бывший президент, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кучма заявляет, что расширить "нормандский формат" без согласия Российской Федерации невозможно.

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