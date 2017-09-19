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Суд идёт. Чего украинцы требуют от судей
Фото: 048.ua

Суд идёт. Чего украинцы требуют от судей

Украинцы нередко протестуют против неправосудных, по их мнению, решений судей. Иногда, требуя справедливости, участники протестных акций сами готовы преступить закон

Алексей Батурин - 19.09.17 25
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Оправдательный приговор 20 антимайдановцам, которых обвиняли в организации массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года, многие посчитали несправедливым. Как только было оглашено решение Черноморского районного суда, начались стычки протестующих с полицией.

Добиваясь справедливости, участники таких протестных акций нередко сами готовы нарушать закон. Несколько таких примеров — в подборке Фокуса.

Требуя люстрации

Утром 7 апреля 2014 года представители "Самообороны Майдана", "Правого сектора" и "Автомайдана" попытались заблокировать здание Верховного суда, чтобы не допустить съезд судей Украины, запланированный на этот день. Узнав, что делегаты вошли в здание с чёрного входа, майдановцы прорвались к входным дверям и потребовали отмены мероприятия.

Делегаты послушались, съезд перенесли, им пришлось выходить через живой коридор, который скандировал "Ганьба!" и "Люстрация!". Лидеры протестной акции поясняли журналистам, что на следующий день в Раде должно состояться голосование за законопроект о люстрации судей, этого они и добиваются.

Требуя прозрачности

В Оболонском районном суде Киева 11 января 2016 года по обвинению в пытках и изнасиловании судили восьмерых бойцов расформированной патрульной роты милиции особого назначения "Торнадо". Когда суд постановил проводить заседание в закрытом режиме, соратники обвиняемых возмутились, требуя допустить их в зал. Получив отказ, они предприняли несколько попыток прорваться внутрь, каждый раз полицейским приходилось давать им отпор.

Требуя свободы

Добиваясь справедливости, участники таких протестных акций нередко сами готовы нарушать закон

1 октября 2016 года в Киеве у здания Апелляционного суда собралось несколько десятков радикально настроенных парней и девушек, состоящих в различных националистических организациях. Они требовали освободить пятерых соратников, подозреваемых в убийстве двух милиционеров, совершённом при ограблении АЗС в Деснянском районе столицы в мае 2015 года. Время от времени радикалы пытались перелезть через ограду, вступали в стычки с полицией.

В этот день заканчивался срок меры пресечения — два месяца содержания под стражей подозреваемых, суд собрался на экстренное заседание, чтобы рассмотреть их дальнейшую судьбу.

Требуя увольнения

В Днепре 16 ноября 2016 года местные жители вышли на митинг, требуя увольнения судьи Бабушкинского районного суда. Они заявляли, что судья годами оттягивает принятие решений, кроме того она оставила без жилья более ста человек. К радикальным действиям горожане не прибегали.

Митинг прошёл спустя несколько дней после того, как департамент защиты экономики Нацполиции сообщил о разоблачении преступной группы, в состав которой входили судья, адвокат, директор предприятия, а также работники регистрационной службы. В течение двух лет группа незаконно отобрала более 30 объектов недвижимости в Днепропетровской области.

Требуя наказания

21 июля 2017 года в Ширяево Одесской области группа местных жителей пыталась прорваться в кабинет судьи Сергея Палия, который вынес оправдательный приговор жене местного прокурора, сбившей мужчину, в результате чего тот стал инвалидом. Протестующие были уверены, что за своё решение Палий получил взятку.

Судья не вышел к визитёрам, поэтому они выбили стёкла и входную дверь, выложили у входа шины, пообещав их поджечь. Прибывшие полицейские вывели из здания всех сотрудников суда, Палия среди них не оказалось. Впоследствии участники акции предположили, что ему удалось проскользнуть мимо них, переодевшись в полицейскую форму.

Спустя пять дней они вновь наведались в суд, потребовав отставки судьи. На этот раз один из участников пикета кинул в стену здания бутылку с зажигательной смесью. Полиция задержала 11 человек, некоторым из них грозит срок за злостное хулиганство.

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