Показ конкурсной программы, 24 часа образовательной части, лекции известных в мире специальных гостей, выступления популярных украинских групп и еще много небанальных и интересных активностей ожидают 22-23 сентября на гостей фестиваля Де кино. Эпизод 2

Организаторы фестиваля «Де кино. Эпизод 2» опубликовали полную программу конкурсной и образовательной части самого масштабного кинособытия осени. Ключевым спикером второго дня, 23 сентября, станет один из самых востребованных режиссеров Америки, соруководитель факультета режиссуры, виртуальной реальности и музыкальных видео в New York Film Academy − Джонатан Виттейкер.

В пятницу, 22 сентября, гостей ожидает открытие фестиваля, танцевальный перформанс от звезд второго полуфинала Евровидения-2017 − APACHE CREW, показ двух фильмов нашумевшего в мире экстремального проекта Insiders и мастер-класс претендента на ОСКАР-2017 − режиссера Марка Рэймонда Уилкинса.

В субботу, 23 сентября, посетители смогут первыми увидеть эксклюзивные сцены из фильма «Сторожевая застава», пообщаться с режиссером Алексеем Смоляром, узнать все о ленте «Ворошиловград» и команде, которая над ним работает, и присоединиться к панельной дискуссии «Кино и критика. Достаточно ли в Украине говорят о кино?» с участием арт-обозревательницы Лены Чичениной, кинокритика Андрея Алферова, редактора Дарьи Бадьйор, киноведа Андрея Кокотюхи, главного редактора «Детектор медиа» Галины Петренко. Специальный гость − режиссер New York Film Academy Джонатан Виттейкер расскажет о всех творческих выборах, которые делает режиссер, строя кадр, а также, что эти выборы сообщают аудитории языком визуального образа.

Язык лекции ключевых спикеров − английский с синхронным переводом для гостей на украинский.

Просмотр конкурсной программы, а это 54 короткометражные работы в пяти нетипичных номинациях, стартует в 14.00 в субботу, 23 сентября. Фестивальный показ будет разделено на 2 блока с просмотром шорт-листов номинаций комедия и вебизод в первом, и фильм на мобильный телефон, драма и ужасы − во втором.

В пятницу для посетителей будут играть инди-рокеры Black Balloon. Фестиваль закрывают музыкальные хедлайнеры − украинская группа с электронным звучанием The Erised.

Также на фестивале будут организованы детская зона, фуд-корт, будет работать ресторан, будут проводиться экскурсии по самым интересным местам кинокомплекса FILM.UA и другие развлекательные локации для отдыха и досуга гостей.

Вход на фестиваль бесплатный. Для комфорта посетителей от станции метро «Петровка» (выход к книжному рынку) каждые 30 минут будут курсировать бесплатные автобусы.

Напомним, «Де кино» проводится уже во второй раз по совместной инициативе 1+1 медиа и FILM.UA Group.