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Главная » Страна » Новости компаний «Де кино» посетит специальный гость из New York Film Academy. Стала известна полная программа фестиваля

Новости компаний «Де кино» посетит специальный гость из New York Film Academy. Стала известна полная программа фестиваля

<span class="label">Новости компаний</span> «Де кино» посетит специальный гость из New York Film Academy. Стала известна полная программа фестиваля

Показ конкурсной программы, 24 часа образовательной части, лекции известных в мире специальных гостей, выступления популярных украинских групп и еще много небанальных и интересных активностей ожидают 22-23 сентября на гостей фестиваля Де кино. Эпизод 2

20.09.17 53
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Организаторы фестиваля «Де кино. Эпизод 2» опубликовали полную программу конкурсной и образовательной части самого масштабного кинособытия осени. Ключевым спикером второго дня, 23 сентября, станет один из самых востребованных режиссеров Америки, соруководитель факультета режиссуры, виртуальной реальности и музыкальных видео в New York Film Academy − Джонатан Виттейкер. 

В пятницу, 22 сентября, гостей ожидает открытие фестиваля, танцевальный перформанс от звезд второго полуфинала Евровидения-2017 − APACHE CREW, показ двух фильмов нашумевшего в мире экстремального проекта Insiders и мастер-класс претендента на ОСКАР-2017 − режиссера Марка Рэймонда Уилкинса.

 

В субботу, 23 сентября, посетители смогут первыми увидеть эксклюзивные сцены из фильма «Сторожевая застава», пообщаться с режиссером Алексеем Смоляром, узнать все о ленте «Ворошиловград» и команде, которая над ним работает, и присоединиться к панельной дискуссии «Кино и критика. Достаточно ли в Украине говорят о кино?» с участием арт-обозревательницы Лены Чичениной, кинокритика Андрея Алферова, редактора Дарьи Бадьйор, киноведа Андрея Кокотюхи, главного редактора «Детектор медиа» Галины Петренко. Специальный гость − режиссер New York Film Academy Джонатан Виттейкер расскажет о всех творческих выборах, которые делает режиссер, строя кадр, а также, что эти выборы сообщают аудитории языком визуального образа. 

Язык лекции ключевых спикеров − английский с синхронным переводом для гостей на украинский. 

Просмотр конкурсной программы, а это 54 короткометражные работы в пяти нетипичных номинациях, стартует в 14.00 в субботу, 23 сентября. Фестивальный показ будет разделено на 2 блока с просмотром шорт-листов номинаций комедия и вебизод в первом, и фильм на мобильный телефон, драма и ужасы − во втором.

 

В пятницу для посетителей будут играть инди-рокеры Black Balloon. Фестиваль закрывают музыкальные хедлайнеры − украинская группа с электронным звучанием The Erised.

 

Также на фестивале будут организованы детская зона, фуд-корт, будет работать ресторан, будут проводиться экскурсии по самым интересным местам кинокомплекса FILM.UA и другие развлекательные локации для отдыха и досуга гостей. 

Вход на фестиваль бесплатный. Для комфорта посетителей от станции метро «Петровка» (выход к книжному рынку) каждые 30 минут будут курсировать бесплатные автобусы. 

Напомним, «Де кино» проводится уже во второй раз по совместной инициативе 1+1 медиа и FILM.UA Group.

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