Штепа, выйдя из СИЗО, крикнула: Слава Украине!

В среду, 20 сентября Ленинский районный суд Харькова изменил меру пресечения экс-мэру Славянска Неле Штепе с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.

Об этом сообщает Интерфакс.

"Позицию суда прокуратура комментировать не может, к тому же озвучена только резолютивная часть решения", - сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Вместе с тем в пресс-службе отметили, что прокуратура настаивала на продлении меры пресечения в виде содержания под стражей, поскольку Уголовный процессуальный кодекс не предусматривает других видов меры пресечения для подозреваемых по ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность государства) Уголовного кодекса Украины.

Одна из свидетелей по делу Штепы Ирма Крат опубликовала на своей Facebook-странице видео, как они вместе со Штепой в сопровождении ее адвокатов покидают здание суда.

На видео Штепа кричит "Слава Украине!" и добавляет: "В честь освобождения поем гимн Украины!".

Напомним, Кобзон больше не "почетный гражданин" Славянска.