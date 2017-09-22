Служба безопасности Украины перекрыла многомиллионные поставки продуктов питания на территории, оккупированные террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР." Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

Деньги, полученные в ходе поставок, направлялись на финансирование терроризма.

Для осуществления нелегальных поставок организаторы использовали схему так называемого "прерванного транзита" через Россию.

Так, дельцы, используя реквизиты 15 фиктивных предприятий, закупали продукты питания у отечественных производителей и якобы "экспортировали" продукты в страны Ближнего Востока через таможенную территорию РФ.

Сотрудники СБУ установили, что после пересечения российско-украинской границы грузовики с товаром следовали на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. С начала 2017 года злоумышленники таким образом транспортировали продукции на более чем 50 млн гривен.

Часть денег, полученных от реализации продукции, шла непосредственно главарям террористических организаций и использовалась для финансирования незаконных вооруженных формирований боевиков.

Оперативники СБУ провели в Харькове ряд обысков в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов дела. Правоохранители обнаружили компьютерную технику, печати ряда фиктивных предприятий, документацию, подтверждающую осуществление незаконных торговых операций.

У злоумышленников также изъяты документы, свидетельствующие о незаконном получении из бюджета возмещения налога на добавленную стоимость в размере более 6 млн гривен за "экспортные поставки". Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.