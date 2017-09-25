Балчун: Мой главный успех в Украине в том, что я выжил

Экс-глава Укрзализныци считает, что ему удалось стабилизировать ситуацию в компании

Бывший глава правления Укрзализныци Войцех Балчун считает, что его наибольший успех за время работы в Украине в том, что он "выжил и вернулся". Об этом он сказал в интервью польскому изданию Wiadomosci Onet, передает LIGA.net

"С точки зрения опасений и рисков, которые я принял во внимание при поездке в Украину, могу сказать, что наибольший успех в том, что я выжил и вернулся", - сказал Балчун.

Он также отметил, что его команде удалось стабилизировать ситуацию в компании и улучшить финансовые показатели.

"Нам удалось значительно улучшить финансовые результаты - и за 2016 год, и за первые два квартала 2017 года мы показали прибыль после нескольких лет убытков", - отметил Балчун.

Также бывший глава УЗ отметил создание стратегии развития компании на пять лет и "восстановление репутации на международной арене".

"Мы внедрили или инициировали целый комплекс инициатив по реформированию, которые, я надеюсь, будут продолжены", - добавил Балчун.

Напомним, 9 августа правительство уволило Войцеха Балчуна с должности председателя правления Укрзализныци по собственному желанию.