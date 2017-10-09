Искать по-серому. Как работают частные детективы в Украине

Частные сыщики в нашей стране работают под видом охранных или информационно-аналитических агентств. Для проведения расследований нередко прикрываются удостоверениями журналиста. В целом пользуются принципом "что не запрещено, то разрешено".

— У людей полное недоверие к правоохранительной системе, — говорит Олег Малофеев, детектив охранного холдинга "Шериф". — Когда они обращаются в органы и видят бездействие и непрофессионализм, то идут к нам. Крупные же бизнесмены зачастую рассчитывают на свои силы, но не понимают, что начальник их службы безопасности работает только в рамках полномочий. Нам же приходится заниматься нестандартными случаями.

Чаще всего клиенты просят наблюдать за людьми, найти мошенников, проверить на полиграфе, разыскать пропавших, расследовать кражи на предприятиях. Цены на такие услуги сильно варьируются: от нескольких тысяч гривен за досье и проверку человека на детекторе лжи при приёме на работу до десятков тысяч долларов за расследование.

Одна из самых востребованных услуг — наружное наблюдение. Её заказ не вызывает затруднений. "Выделяем экипаж (машина и два человека), наблюдение ведём до двери, — заявили Фокусу в одном из столичных детективных агентств. — Только в суде эти данные использовать не получится, разве что кто-то из ваших знакомых заявит, что сам видел и снял". За слежку частные детективы требуют порядка $30–50 в час.

Там, где у частного детектива полномочий не хватает, в ход идут связи. Дело в том, что большинство сыщиков ранее работали в силовых структурах, поэтому за деньги клиента без труда договариваются с действующими полицейскими об оказании специфических услуг. Так, на просьбу Фокуса отыскать угнанный автомобиль в одном из столичных детективных агентств заявили, что сами такими вещами не занимаются, но за вознаграждение подъедут в полицейский участок, где убедят розыск найти пропажу.

— Частные детективы используют коррупционные связи в полиции среднего звена. Там им сливают нужную информацию, — рассказывает о специфике такой работы Александр Кракснопёров, главный редактор профильного журнала Security UA. — Это может быть всё что угодно: от персональных данных о человеке до серьёзных вещей вроде снятия информации с каналов связи. Так что деньги в конечном счёте всё равно попадают в полицию.

Верю — не верю. Проверка на полиграфе — популярнейшая услуга частных детективов при приёме людей на работу

Чёрные услуги

Использование миниатюрных диктофонов, видеокамер, жучков, перехватчиков сетевого трафика частными детективами в Украине строго запрещено. Однако они всё равно оказывают такие услуги. Придумав легенду о том, что в фирме произошла утечка деликатной бухгалтерской информации, корреспондент Фокуса под видом бизнесмена обратился за помощью в несколько детективных агентств. Задача — найти того, кто сливает информацию конкурентам. Большинство агентств предложили проверить офис на наличие жучков по цене $10–20 за квадратный метр помещения. Зато установить прослушку согласились единицы, сходу заявив, что это незаконно. Впрочем, деньги творят чудеса.

— Организуем проверку по номеру телефона всех, с кем связывался человек за последние полгода, — заявил частный киевский детектив Владимир. — Выясним личности абонентов, вплоть до фотографий, досье, местоположения. Это будет стоить $1 тыс. — $1,5 тыс. А вот прослушка телефона — плюс $700 в день.

Есть у частных сыщиков и система скидок. Если прослушка растянется на пять дней и более, цена вопроса уменьшается почти вдвое, до $400 в день.

— Сами понимаете, это незаконно, потому и цена такая, — объясняет Владимир.

Работают дельцы по нескольким чётко отработанным схемам. Например, устанавливают на телефон объекта специальное программное обеспечение или же в офисе, где он работает, размещают миниатюрную базовую станцию мобильной связи, в радиусе действия которой все телефоны автоматически к ней подключаются. Так злоумышленники получают доступ ко всему, что передаётся через смартфоны абонентов. Не обходится и здесь без коррупции в спецслужбах. Через них частные детективы получают все метаданные абонента: длительность звонков, время, местоположение абонентов, IMEI телефонов, с которыми связывался объект. В правоохранительных органах детективы покупают такие базы за $350–500, а клиентам продают в несколько раз дороже. Делать это в условиях перманентной АТО на востоке страны стало намного легче.

— Оперативники в зоне АТО имеют полномочия запрашивать логи телефонных номеров для борьбы с терроризмом, — раскрывает Фокусу тонкости частного сыска один из детективов. — Им надо быстро отрабатывать связи подозреваемых, потому причастность к сути дела всех запрашиваемых номеров проверяется не всегда. В итоге он отправляет не только номера телефонов, которые ему нужны по работе, но добавляет в список несколько номеров от детектива.

Такие чёрные схемы используют и для защиты от прослушки. В одном из столичных детективных агентств Фокусу рассказали историю бизнесмена, который подозревал собственного партнёра в слежке. Он был уверен, что все его встречи фиксируются, однако несколько специальных визуальных проверок результатов не дали. Чтобы окончательно удостовериться в безопасности офиса, бизнесмен через частного детектива заказал в украинских спецслужбах доступ к смартфону своего бизнес-партнёра. Подозрения оправдались, и по передаваемым на смартфон снимкам из офиса детективы отыскали замаскированную камеру.

Выход из тени

Попытки регламентировать в Украине работу частных детективов предпринимались на протяжении десятка лет. В апреле этого года парламент таки принял Закон "О частной детективной деятельности". Однако его ветировал президент. По словам Сергея Сеника, вице-президента Всеукраинской ассоциации частных детективов, камнем преткновения стали два момента: каким должно быть образование частного детектива и кто будет регулировать его деятельность.

— Депутаты настаивали на обязательности профильного юридического образования, — говорит он. — Это загоняет в тень многих частных детективов, которые долгое время работают на рынке негосударственной безопасности и платят немалые налоги в бюджет государства. В основном это бывшие работники правоохранительных органов или талантливые самоучки, которые имеют профильное образование, но не имеют образования юридического. После того как такой закон вступит в силу, они будут вынуждены уйти в подполье.

Один из самых активных участников обсуждения данного закона народный депутат Андрей Тетерук считает, что частным сыщиком может работать человек с любым образованием. Но даже без этой нормы, говорит, закон необходим.

— Пусть он не совершенен, — объясняет Тетерук, — но сейчас важно легализовать отрасль. Она работает в теневом секторе. Тут нет конфликта оперативно-розыскной деятельности и частной детективной, они действуют в разных сферах. Но новый закон только усилит безопасность. Например, если гражданин находится в СИЗО, как он может собирать доказательства своей невиновности? Именно тут на помощь могут прийти детективы.

Одним глазком. Заказчику за наружное наблюдение придётся платить частному детективу $30–50 в час

Важным новшеством ветированного главой государства закона остаётся то, что собранную детективами информацию можно использовать в судах. Что же касается ведомства, которое должно регулировать деятельность частных детективов, то здесь сыщики категоричны: быть под колпаком у МВД не хотят. В противном случае коррупции не избежать.

— Во всём мире распространена практика общественного контроля таких специалистов, — говорит Сергей Сеник. — Например, в Лос-Анджелесе лицензии на занятие детективной деятельностью выдаёт департамент сельского хозяйства штата, полиция не имеет к ним никакого отношения.

В самом МВД принципиальной разницы, кому будут отданы полномочия контроля частных детективов, не видят. "Наше министерство не против, чтобы этим занимался Минюст. Какой закон будет принят, такой и будем исполнять", — заявил Фокусу спикер МВД Артём Шевченко.

Сейчас у парламентариев два варианта: отдать за уже проголосованный закон 300 голосов, тем самым преодолев вето президента, либо же учесть предложения главы государства. В любом случае легализация частных детективов нужна, ведь украинцы должны иметь возможность выбора, кому доверять свою безопасность. Главное, чтобы в стремлении отрегулировать эту и без того серую отрасль государство не вытолкнуло её окончательно за грань закона.