В рейтинге украинских областей с точки зрения инвестиционной привлекательности Львовская область в лидерах. Ведения бизнеса проанализировал Офис эффективного регулирования. Как Львовщине удалось стать регионом, который представляет наибольший интерес для инвесторов знает ее губернатор Олег Синютка.

Он рекордсмен по пребыванию на должности главы областной администрации. В декабре 2014-го он стал губернатором Львовской области, и до сих пор является одним из самых успешных руководителей.

Его обвиняют в авторитарном стиле управления и пророчат пост в правительстве. За 1000 дней пребывания в кресле руководителя Синютка вывел Львовскую область в лидеры по инвестиционной привлекательности, регион продемонстрировал лучший показатель по привлечению средств на ремонт дорог, а предприниматели и эксперты признают - именно во Львовской области одни из лучших условий для ведения бизнеса.

Что можно зачислить в актив рекордсмена-губернатора Олега Синютки, а какие обещания еще предстоит реализовать - в нашем материале.

ИНФРАСТРУКТУРА ЛЬВОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Ремонты дорог, говорят, это особый пунктик Олега Синютки. И цифры здесь свидетельствуют сами за себя: в 2015 году отремонтировано 161 км дорог, тогда как в 2016-м - в три раза больше! Прошлый год стал для Львовской области «рекордным» - регион лидировал по привлечению финансового ресурса на ремонт дорог. По итогам 2016-го регион получил 2,210 млн грн на ремонт дорожного покрытия. В планах на 2017 - отремонтировать около 550 километров. Сумма средств - около 3 млрд грн.

«ТАМОЖЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ» НА 1 МЛРД ГРН

Пилотный проект с красноречивым названием «Таможенный эксперимент» стартовал в Одесской, Волынской, Львовской и Черновицкой областях в сентябре 2015 года. 50% сверхурочно собранных таможенных платежей были направлены на ремонт дорог государственного значения. Уже через год Львовская область побила рекорд: на ремонт автомобильных дорог области удалось привлечь более 1 млрд грн. Общая сумма поступлений от таможенных платежей в регионах Украины, где действовал эксперимент, составляет 2,25 млрд грн. Таким образом, установив рекорд среди пилотных регионов, именно Львовская область принесла в государственный бюджет львиную долю от всех поступлений проекта - 40%. Эксперты отметили, что таких показателей в регионе удалось достичь прежде всего благодаря преодолению коррупции на таможне.

ЛЬВОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - В ТОП-3 САМЫХ КОМФОРТНЫХ ОБЛАСТЕЙ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА

По легкости ведения бизнеса в прошлом году Львовская область стала второй в Украине, пропустив вперед только Сумскую. Свой потенциал регион использовал с умом: имея удобное местонахождение для коммуникации с Европой, иностранные инвесторы и украинские экспортеры понимают потенциал развития бизнеса именно на территории этого западного региона. Кроме того, в областной администрации подчеркивают - Львовщина делает ставку на сопровождение инвестиций, а это всегда бизнесу на руку. И заодно объявили - на начало года Львовская область уже имела более 600 объектов для инвестирования.

В этом году Львовская область вошла в почетную тройку лидеров по количеству новых предприятий. За последние два года в регионе было открыто 75 предприятий, что принесло более 16 000 новых рабочих мест. К примеру, именно во Львовской области открыли крупнейший в Западной Украине завод по производству дымоходных систем из нержавеющей стали. Это масштабный и сложный проект с инвестициями 5000000 гривен в украинскую промышленность. Что важно: даже сами предприниматели отнесли Львовскую область в топ-5 регионов, где следует начинать и развивать свой бизнес.

АЭРОПОРТ «ЛЬВОВ» - 1 МЛН ПАССАЖИРОВ ДО КОНЦА 2017 ГОДА

Международный аэропорт «Львов» им. Даниила Галицкого в 2016 году увеличил пассажиропоток на 29%. Расширение географии полетов из Львова привело к значительному росту количества пассажиров. Если еще в 2015 году эта цифра составляла 570 000 человек, то уже к концу 2017 года цель аэропорта - увеличить пассажиропоток до 1 миллиона пользователей. И, скорее всего, это удастся.

БОЛЕЕ 200 МЛН ГРН НА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ПРОЕКТЫ

Львовская область имеет значительный потенциал развития сферы использования возобновляемых источников энергии. Именно здесь открыли новую солнечную электростанцию ООО «Синтез Солар», самую мощную в Украине. Годовая общая генерация будет составлять примерно 1,4 млн кВт/ч. Кроме того, важно, что именно здесь ряд компаний внедряют инвестиционные проекты, способствующие реформам в энергетической отрасли нашего государства. В энергосберегающие проекты за последние годы было инвестировано более 230 млн грн, из них 16 млн - это гранты. Кроме того, в регионе внедрена система мониторинга потребления энергоносителей, а программой энергосбережения воспользовалось более 7000 семей.

ОТСУТСТВИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ ЛЬВОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА

Перинатальный центр во Львовской области - больная тема. Еще в 2015 году бюджетный комитет Верховной Рады поддержал инициативу Львовской облгосадминистрации касательно выделения 106 млн грн на завершение реконструкции областного перинатального центра. Эти средства должны были завершить долгосрочные ремонтные работы. Однако средства так и не были выделены. История продолжилась и в этом году - 45 млн грн выделили дополнительно из бюджета Львовского областного совета, еще 45 млн дал Кабинет Министров Украины. Сейчас облгосадминистрация кормит всех обещаниями, что перинатальный центр должен начать работу уже вот-вот.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СВОЕВРЕМЕННАЯ ПОМОЩЬ» НА ТЕРРИТОРИИ ЛЬВОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Еще один провальный проект из медицинской сферы. Ситуация выглядела так: во Львовской области было решено внедрить Национальный проект «Своевременная помощь». Предусматривалась единая центральная диспетчерская по оказанию экстренной медицинской помощи, оборудованная по международным стандартам современными телекоммуникационными системами и техникой. Диспетчерская должна была принимать все вызовы и сопровождать их, а также руководить бригадами «скорой» помощи в регионе. В государственном бюджете в прошлом году средств на модернизированное программное обеспечение так и не нашли. Из местного бюджета выделили 5 млн грн, а сейчас ждут финальную проектно-сметную документацию и тендер на электронной площадке ProZorro.

Синютка довольно часто попадает в пятерку лучших губернаторов Украины. Не зря львовяне называют его «господарником». А по данным «Слово и дело», он выполнил свои обещания на 40%, а именно: зафиксировано 18 невыполнений, 33 обещания - выполнено и 32 - в процессе.