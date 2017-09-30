Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » В Запорожье напали на участников Фестиваля равенства, есть пострадавшие

В Запорожье напали на участников Фестиваля равенства, есть пострадавшие

В Запорожье напали на участников Фестиваля равенства, есть пострадавшие
Фото: The Daily Beast

О точном количестве пострадавших и задержанных не сообщается

30.09.17 93
000

Сегодня, 30 сентября, в центре Запорожья неизвестные напали на участников Фестиваля равенства, в котором принимают участие люди нетрадиционной ориентации. Об этом сообщает УНИАН.

Фестиваль должен был стартовать в 16:00 на центральной площади областного центра. Однако перед его открытием появились молодые люди спортивной наружности, которые затеяли драку с гостями и участниками мероприятия.

По сообщению организаторов Фестиваля равенства, пострадали несколько человек, их госпитализировали.

При этом организаторы заявляют, что неизвестные распылили слезоточивый газ – около 200 человек в масках блокируют вход на фестиваль и периодически вступают в драку с его участниками.

На данный момент на месте происшествия работает полиция, о точном количестве пострадавших и задержанных не сообщается. Организаторы мероприятия просят гостей фестиваля пока не приходить на него.

В пресс-службе патрульной полиции Запорожья сообщили о задержании нескольких человек, которых отвезли в отделение полиции. Также известно об одной пострадавшей девушке, которой понадобилась медицинская помощь.

По словам одной из организаторов фестиваля Яны Сасиной, в результате столкновения пострадали две девушки – их госпитализировали. При этом задержали порядка 20 человек.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
В Австралии отказались венчать пару из-за поста невесты в FacebookВ Совете Европы отметили рост ксенофобии в украинском обществеВ Сербии премьер впервые приняла участие в гей-параде

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. ООН в помощь. Ольга Айвазовская о миротворцах на оккупированном Донбассе 3517
  2. Две Украины. Как Порошенко теряет связь с внешним миром 7083
  3. Украина не для всех. Почему наша страна устроена так, что многие ощущают себя в ней посторонними 4423
  4. Украинский русский. Как языковые истерики делают украинцев слабее 3490
  5. Вселенная на Лютеранской. Тысяча и одна история Эдуарда Лындина, человека и книги 1747
  6. Панк в опере. Как бас-гитарист Александр Пипа запел своим голосом 2057
  7. Что я вижу. Граница востока и запада по реке Збруч 7528
  8. Мы закрыли для себя Россию, – Тарас Тополя, "Антитіла" 5300
  9. Иррациональный человек. Как актёра Алексея Вертинского меняют роли 2474
  10. Пена летних дней. 10 лучших композиций сентября 3360
  1. Ученые наконец раскрыли тайну строительства пирамиды Хеопса 33269 / 35009
  2. Розенко рассказал, что будет с ценой на газ зимой 9171 / 10423
  3. Нож из китового уса. Как чукчи победили российскую армию 7371 / 16192
  4. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 2164 / 46292
  5. На то и NATO. Андерс Расмуссен о Путине и шансах Украины попасть в Альянс 2063 / 2313
  6. Пазл войны. Как голландец Пьер Кром снимал в Крыму и на Донбассе 1622 / 1922
  7. Спасатели показали, чего насмотрелись в Калиновке 1281 / 5178
  8. Не тихая гавань. Кто виноват в пожаре в детском лагере "Виктория" 1166 / 1276
  9. На Хмельнитчине разбился военный учебно-тренировочный самолет 966 / 1035
  10. Минздрав назвал основную причину смертности в Украине 891 / 1060
  1. Нож из китового уса. Как чукчи победили российскую армию 58 / 16192
  2. Ученые наконец раскрыли тайну строительства пирамиды Хеопса 55 / 35009
  3. Пазл войны. Как голландец Пьер Кром снимал в Крыму и на Донбассе 40 / 1922
  4. Розенко рассказал, что будет с ценой на газ зимой 12 / 10423
  5. На то и NATO. Андерс Расмуссен о Путине и шансах Украины попасть в Альянс 8 / 2313
  6. Мозг рулит. Психиатр Денис Полтавец о том, как нейроинтерфейсы изменят жизнь человечества 7 / 3197
  7. На Хмельнитчине разбился военный учебно-тренировочный самолет 7 / 1035
  8. Простая арифметика. Как научить детей 7 / 1106
  9. Не тихая гавань. Кто виноват в пожаре в детском лагере "Виктория" 6 / 1276
  10. МВФ настаивает на повышении цены на газ для украинцев 5 / 745
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.