В Запорожье напали на участников Фестиваля равенства, есть пострадавшие

О точном количестве пострадавших и задержанных не сообщается

Сегодня, 30 сентября, в центре Запорожья неизвестные напали на участников Фестиваля равенства, в котором принимают участие люди нетрадиционной ориентации. Об этом сообщает УНИАН.

Фестиваль должен был стартовать в 16:00 на центральной площади областного центра. Однако перед его открытием появились молодые люди спортивной наружности, которые затеяли драку с гостями и участниками мероприятия.

По сообщению организаторов Фестиваля равенства, пострадали несколько человек, их госпитализировали.

При этом организаторы заявляют, что неизвестные распылили слезоточивый газ – около 200 человек в масках блокируют вход на фестиваль и периодически вступают в драку с его участниками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Совете Европы отметили рост ксенофобии в украинском обществе

На данный момент на месте происшествия работает полиция, о точном количестве пострадавших и задержанных не сообщается. Организаторы мероприятия просят гостей фестиваля пока не приходить на него.

В пресс-службе патрульной полиции Запорожья сообщили о задержании нескольких человек, которых отвезли в отделение полиции. Также известно об одной пострадавшей девушке, которой понадобилась медицинская помощь.

По словам одной из организаторов фестиваля Яны Сасиной, в результате столкновения пострадали две девушки – их госпитализировали. При этом задержали порядка 20 человек.