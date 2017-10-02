Представьте, что в Украине начали бы взрываться боеголовки, — Леонид Кравчук

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал Фокусу о том, как видит ситуацию вокруг взрывов арсенала в Калиновке и о том, насколько разумным был отказ Украины от ядерного статуса

Сегодня есть разные версии недавнего пожара на складе боеприпасов в Винницкой области. Какой лично вы видите причинно-следственную связь произошедшего ЧП?

— Вынужден сказать о безответственности должностных лиц в чрезвычайных условиях. А чрезвычайные условия — это российская агрессия. Да, я могу согласиться с тем, что, возможно, имели место диверсии, но никогда не соглашусь с тем, что в таких условиях можно вести себя столь непрофессионально и перекладывать вину друг на друга. Это уже третий или даже четвёртый взрыв складов за последние два года. В цивилизованной стране должностные лица сами сделали бы выводы о том, могут они управлять страной или нет.

Можно ли было играть на опережение, если рассматривать версию о диверсии?

— Конечно. Как я сказал, взрывы на складах боеприпасов были и ранее, но чиновники не просто не сделали выводов — они показательно демонстрировали халатность, что в военных условиях равно преступлению. Почему не была усилена охрана? Что мы видели? Заборы не укреплены, взрывные устройства лежат прямо на земле… За это нужно отвечать.

Кто из руководства страны должен нести ответственность?

— В первую очередь тот, кто отвечает за сохранность взрывного арсенала. И, откровенно скажу, это не очень сложное дело — найти такого человека. Но серьёзнейшую "работу над ошибками" должно провести и высшее руководство страны, потому что люди, отвечающие за военные склады, не из космоса прилетают, их назначают. А если их назначают, логично, что должны нести ответственность и те, кто их назначает.

Многие политологи, говоря сегодня о недавних взрывах, произошедших в день рождения президента Порошенко, усматривают в этом символизм. А вы видите связь?

"Взрывы на складах боеприпасов были и ранее, но чиновники не просто не сделали выводов — они показательно демонстрировали халатность"

— Не думаю, что это связано с чьим-то днём рождения. Возможно, это просто совпадение. Но речь даже не об этом, а о том, что давно надо было сделать выводы. Посмотрите: выделялись деньги, но они не поступали на арсенал. Так должно нести ответственность Министерство финансов или нет? Должно. Несёт? Нет.

Более того, оказывается, там, на этих складах, была только военизированная охрана. Происходят взрывы, а эти хлопцы спят себе тихонечко.

Говоря вашими же словами, имеем то, что имеем. Закономерный вопрос: видите ли вы во власти людей, способных адекватно оценивать риски и угрозы?

— Думаю, такие люди в Украине есть. Их не нужно искать за границей, давать им государственные должности, а потом плакать, что у нас, дескать, не происходит никаких качественных изменений. Нужно проводить системный и ответственный анализ кадровой работы. У меня уже уши болят слышать это нытьё, мол, судьи у нас не такие, прокуроры и так далее. Я ума не приложу: это что, наводнение какое-то или землетрясение? Все кивают, дескать, уровень коррупции зашкаливает. Неужели нельзя навести порядок в вопросах, как минимум, подбора кадров? Уже ведь создали всевозможные организации — и НАБУ, и что угодно, а коррупция была и остаётся.

Кто виноват — понятно, вопрос — что делать?

— Лично я бы созвал внеочередную сессию Верховной Рады, привлёк бы туда представителей всех ветвей власти, чтобы они открыто пояснили людям, что происходит в государстве. И не надо мне сказки рассказывать, что надо время для изучения и анализа. Мы уже события на Майдане изучаем более двух лет. Почему, спрашивается, мы ходим вокруг проблем, как кот около горячей каши, и трясём лапами. Надо отвечать. У нас сегодня нет защиты, при этом власть делает вид, что не происходит ничего особенного.

Вас часто упрекают за решение об отказе от ядерного статуса Украины. Если бы сегодня Украина была ядерным государством, это могло бы сдержать агрессора?

— В 1997 году боеголовки становились опасными. В 98-м нам необходимо было заменить 900 боеголовок. Вы понимаете, что это такое? Все как с ума сошли… ядерное оружие, ядерное оружие. Их нельзя было заменить, поскольку в казне было ноль средств. Вы видели, как взрывался склад боеприпасов? Уверен, да. Так вот представьте, что в Украине начали бы взрываться боеголовки. А они могли начать взрываться уже в 99-м.

Вы не раз повторили, что власть не сделала выводов, анализируя взрывы на военных складах. Что, помимо созыва внеочередной сессии ВР, вы, будучи действующим президентом, сделали бы в этой ситуации?

— Я бы ввёл чрезвычайное положение на всех арсеналах. Провёл бы полную ревизию, где необходимо — проконтролировал бы установление новых огнетушителей. Иными словами, я бы сделал всё, чтобы это были современные арсеналы. У нас в стране, судя по всему, никто ни за что сейчас не отвечает. Прокурор Матиос говорит одно, а Минобороны вообще молчит. Сейчас, думаю, начнётся возня, кто виноват, кто не виноват, но ведь это же не последний склад боеприпасов, надо уже наконец что-то думать. Я, признаться откровенно, каждый день просыпаюсь и думаю о том, ничего ли нигде у нас не взорвалось. Суды у нас не такие? Так замените суды. Законы не такие — так примите другие. Не можете? Идите на досрочные выборы.