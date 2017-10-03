Европе нужен "военный Шенген", - генерал США

Командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес призвал европейские страны договориться о специальных транспортных и пограничных правилах, чтобы силы НАТО могли быстро перемещаться в случае необходимости сдерживания потенциальных агрессоров, таких как Россия.

"Силы Альянса должны быть способны двигаться быстрее, чем силы Российской Федерации, если мы хотим, чтобы наша способность сдерживания была эффективной", - цитируют Ходжеса мировые СМИ со ссылкой на Associated Press.

По мнению генерала, в ЕС нужно создать нечто по типу "военного Шенгена", когда люди и товары могут пересекать границы без проверки личности.

Ходжес заявил, что в НАТО должны понять, как "получить необходимую скорость в рамках существующих мирных правил для движения по автомагистралям, железным дорогам".

Но для этого, конечно, потребуется одобрение национальных парламентов.

Напомним, ранее Литва призвала руководство Евросоюза создать "военную Шенгенскую зону", чтобы оперативно перебрасывать войска по территории Европы.

