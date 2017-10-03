Однажды в Вегасе. Готовы ли украинские спецслужбы к терактам

Генерал милиции Анатолий Француз рассказал Фокусу о том, можно ли было предотвратить преступление в Лас-Вегасе и насколько украинские спецслужбы готовы к подобным вызовам

Расстрел гостей фестиваля в Лас-Вегасе — самая кровавая трагедия за всю новейшую историю США. По количеству жертв (59 погибших, более 500 раненых) это преступление превзошло теракт в ночном клубе города Орландо летом прошлого года, когда погибло 49 человек.

В автомобиле мужчины, который устроил стрельбу, полицейские нашли нитрат аммония — химическое вещество, которое можно использовать для изготовления взрывных устройств. А в номере на 32-м этаже казино-отеля Mandalay Bay, из которого 64-летний Стивен Педдок стрелял, обнаружено 23 единицы огнестрельного оружия и тысячи патронов.

Возможно ли предотвратить подобные теракты, Фокусу рассказал Анатолий Француз — генерал милиции, который в 2002 году был награждён орденом "Золотая Звезда" за личное мужество и героизм, проявленные при задержании международной террористической группы, представители которой ограбили в ФРГ банк, захватили заложников и пытались скрыться на территории Украины.

Анатолий Француз: "Лично я рассматриваю наличие короткоствольного оружия у законопослушного гражданина, который соответствует в том числе всем медицинским критериям, как сдерживающий фактор для преступников, владеющих оружием"

Можно ли предотвратить преступления, подобные произошедшему в Лас-Вегасе?

— Ситуация, сложившаяся сегодня в мире, заставляет серьёзно думать и выбирать новую стратегию предупреждения терактов. Ясно, что эти преступления могут быть ситуативными, но не забывайте, что в отеле есть своя служба безопасности. Мне сложно судить однозначно, поскольку я не знаю всех обстоятельств, но можно утверждать, что здесь не сработали и спецслужбы, которые не предотвратили это страшное преступление. Притом, что если, как утверждают, там действительно есть след "ИГИЛ", то в США это отслеживают на высоком уровне. Вспомните, в 2001 году там уже были подобные случаи и они, как видим, повторяются снова и снова.

Вы говорите о том, что спецслужбы США не сыграли на опережение. Украина сегодня де-факто пребывает в состоянии войны, как вы оцениваете профессионализм наших спецслужб?

— Украина действительно сегодня находится в крайне сложной ситуации. Мы говорим, что события на Донбассе — антитеррористическая операция, а это практически настоящая война, которой присущи в том числе элементы терроризма.

Сегодня нельзя сказать, что на все 100% службы работают эффективно, однако судя по информации, поступающей ко мне по моим каналам, всё-таки спецслужбами сделано и делается довольно много для того, чтобы не допустить и предотвратить террористические акты.

Например?

— Такие факты были и в Киеве, и в других городах нашей страны — службы сработали, когда были попытки организовать диверсионные или террористические операции. Не дай бог, конечно, чтобы подобные угрозы возникали, но, поверьте, украинские спецслужбы имеют опыт предотвращения подобных преступлений. Да, возможно, уровень ещё не такой, как хотелось бы, но это однозначно уже не те службы, которые были до событий на востоке страны.

Как вы считаете, какой сегодня уровень террористических угроз в Украине?

— Внешний фактор очевиден, однако надо признать, что существует и внутренний. В целом это серьёзнейшая проблема XXI столетия. И проблема это не только Украины, но и многих других государств. Есть целая отрасль, такая как террология, — наука о терроризме. А терроризм сегодня — это вызов всему цивилизованному обществу. Мы упомянули "ИГИЛ". Однако сегодня существует целый ряд других организаций, которые открыто проповедуют терроризм. Это проблема мирового масштаба. Для борьбы с терроризмом усилий одной отдельно взятой страны мало — все должны объединиться, чтобы противостоять этому негативному явлению.

Комментируя рост преступности, сотрудники украинских спецслужб часто жалуются на недостаточное как для воюющей страны материально-техническое обеспечение. Что вы думаете по этому поводу?

"Очень плохо, когда политика вмешивается в деятельность правоохранительной системы, пытаясь подчинить её себе"

— Мы не можем сравнивать материально-техническое обеспечение спецслужб десятилетней давности с нынешним. Да, оно недостаточное, поскольку, конечно же, хотелось бы иметь последние новинки спецтехники. Однако техника, которую видел я, не идёт ни в какое сравнение с той, что использовалась в предыдущие годы.

Что касается оплаты сотрудников спецслужб, ясно, что она должна быть достойной, но необходимы также самоотдача и патриотизм, поскольку в службу шли добровольно, а не насильно. А те, кто думает только о заработках, — случайные люди.

И много в наших спецслужбах таких случайных людей?

— Да, сегодня есть кадровый вопрос. Он очень болезненный, потому что нередко сотрудников служб делят на "своих" и "чужих", тех, кто пришёл работать при нынешней власти, и тех, кто работает давно. Очень плохо, когда политика вмешивается в деятельность правоохранительной системы, пытаясь подчинить её себе. Чтобы подготовить профессионала, нужен десяток лет. Вот вы затронули тему организованных резонансных преступлений. Нужно бросить все силы для их раскрытия. К таким преступлениям можно отнести убийство Шеремета, Бузины, Гонгадзе и других. Они не раскрываются. А это говорит об уровне профессионализма.

Возвращаясь к трагедии в Лас-Вегасе. В обществе возникают дискуссии о целесообразности свободного ношения оружия. Ваше мнение на этот счёт?

— Люди, находящиеся не в ладах с законом, сегодня все имеют оружие, а законопослушный гражданин не защищён. Лично я рассматриваю наличие короткоствольного оружия у законопослушного гражданина, который соответствует в том числе всем медицинским критериям, как сдерживающий фактор для преступников, владеющих оружием.

Этот вопрос в нашей стране дискутируется давно. Одни выступают за, другие против, но согласно Конституции право человека защитить себя всеми доступными методами никто не отнимал.