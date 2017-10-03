Украинский парламент принял пенсионную реформу

Верховная Рада Украины приняла пенсионную реформу. "За" соответствующий законопроект во втором чтении и в целом проголосовали 288 народных депутатов. Об этом сообщает 112 Украина.

Соцвыплаты пенсионерам будут повышены, как минимум, до 1452 грн, однако необходимый страховой стаж будет постепенно повышаться до 35 лет в 2028-ом.

Уровень минимальных выплат для действующих пенсионеров увеличили накануне рассмотрения документа во втором чтении.

"Учтен показатель 1452 грн. А это уже не на 61 грн увеличение, а почти на 140, и это только минимум, который в соответствии с этим законом произойдет", – сказала глава комитета по вопросам соцполитики, занятости и пенсионного обеспечения Людмила Денисова.

Сейчас для выхода на пенсию по возрасту нужно 15 лет страхового стажа (официальной работы с уплатой страховых взносов).

Сколько понадобится стажа для выхода на пенсию после вступления в силу данного закона?

-для выхода на пенсию в 60 лет – 25 лет стажа в 2018-м и с каждым годом на 12 месяцев больше вплоть до 35 лет в 2028-ом;

-для выхода на пенсию в 63 года – от 15 до 25 лет стажа в 2018-м, и также с каждым годом на 12 месяцев больше вплоть до 25-35 лет в 2028-ом;

-для выхода на пенсию в 65 лет – минимум 15 лет страхового стажа в 2019-ом, и с каждым годом верхний предел на 12 месяцев больше вплоть до 15-24 лет в 2028 году.

Можно будет "докупить" до 2 лет страхового стажа – то есть уплатить взносы в пенсионный фонд так, будто вы работали в течение этого времени. За первый год нужно будет заплатить вдвое больше, чем взносы с минимальной зарплаты, за второй – в полтора раза больше.

Если рассчитывать, исходя из анонсированной на следующий год минималки 3723 грн, получится 19 тыс. 657 грн за первый год, 14 тыс. 743 грн за второй год, а следовательно 34 тыс. 400 грн за оба года.

Как формируются эти суммы? Минимальный взнос в пенсионный фонд (22% минимальной зарплаты), умноженный на 12 месяцев, умноженный на предусмотренный законом коэффициент.

С 1 января 2028 года при наличии 40 и более лет страхового стажа пенсия по возрасту назначается независимо от возраста. А если человек не получил достаточного страхового стажа до достижения пенсионного возраста, ему назначат соцпомощь в размере прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, определенного законом на момент назначения соцвыплаты (в 2017 году такой прожиточный минимум составляет 1312 грн с 1 мая и 1373 грн – с 1 декабря).

Документ предусматривает, что в страховой стаж включены такие периоды:

-ведение предпринимательской деятельности по упрощенной системе налогообложения с 1 января 1998 года по 30 июня 2000 года (нужно подтверждение в виде справки о регистрации);

-предпринимательская деятельность по упрощенному налогообложению с 1 июля 2000 года по 31 декабря 2017 года включительно, и в отношении этого периода не имеет значения, какого размеры были страховые взносы;

-военная служба до 31 декабря 2017 года включительно;

-отпуск в связи с беременностью в период с 1 января 2004 года по 30 июня 2013 года включительно;

-отпуск по уходу за ребенком до достижения им 6-летнего возраста с 1 января 2004 года до момента введения уплаты страховых взносов за женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста;

-обучение в вузах по дневной форме обучения на условиях государственного заказа, а также обучение в аспирантуре и докторантуре с 1 января 2004 года по 31 декабря 2017 года включительно.