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Главная » Страна » Оппоблоку прочат смерть. Кто выиграет от раскола в лагере вчерашних регионалов
Оппоблоку прочат смерть. Кто выиграет от раскола в лагере вчерашних регионалов
Сергей Левочкин и Вадим Новинский / Фото УНИАН

Оппоблоку прочат смерть. Кто выиграет от раскола в лагере вчерашних регионалов

Фракционный корабль Оппозиционного блока рискует повторить судьбу "Титаника" после раскола в парламенте, связанного с рассмотрением судебной реформы 3 октября

Наталия Ромашова - 04.10.17 1167
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Если ранее представители фракции, состоящей преимущественно из вчерашних регионалов, старались не выносить сор из избы и всячески скрывали внутренние противоречия, то накануне "пузырь лопнул". Причиной послужило голосование депутатов из фракции ОБ за судебную реформу — документ, который лоббировала Банковая. Именно это голосование так рассорило оппоблоковцев, что отдельные их представители заговорили о создании внутрифракционной оппозиционной платформы.

К законопроекту было подано более 4 тысяч правок, поэтому он рассматривался несколько пленарных недель, но в итоге под крики парламентариев "Ганьба!" и "Кнопкодавство" 234 голосами всё-таки был утверждён. Основу поддержки судебной реформы прогнозированно составили нардепы от БПП (111 голосов) и "Народного фронта" (70). "Батькивщина" и "Самопомич" голосов не дала. Документ был принят благодаря поддержке депутатских групп "Видродження" (17 голосов) и "Воля народа" (10 голосов). Также проголосовали за пятеро внефракционных и один радикал.

Но и этих голосов не хватило бы для утверждения результативного решения, если бы не поддержка представителей Оппоблока. 20 из 43 нардепов от ОБ, среди которых, в частности, сопредседатели фракции Юрий Бойко и Александр Вилкул поддержали законопроект. 11 оппоблоковцев не голосовали, 10 отсутствовали и только двое нажали кнопку "против" — это Вадим Новинский и Михаил Добкин. Последний сразу же заявил о выходе из партии, при этом не уточнив, покинет ли  фракцию. "Все вместе взятые так называемые диктаторские законы ни в какое сравнение не идут с принятым позором о судебной реформе", — отметил Добкин.

В свою очередь, Новинский сразу после голосования заявил о создании в партии и фракции ОБ "внутренней оппозиционной платформы". Аргументируя свою позицию, он заявил, что "принятый законопроект позволяет президенту полностью контролировать судебную власть". Парадоксально, но факт: говоря о внутренней оппозиционности, Вадим Новинский отрицает вероятность раскола Оппоблока.

Эксперты, опрошенные Фокусом, придерживаются противоположного мнения. Они констатируют: раскол Оппоблока априори неизбежен.

"Оппозиционный блок не выдержал давления договоренностями со стороны власти"

"Если ранее разговоры о расколе в ОБ были лишь слухами, поскольку его представителями демонстрировалось по меньшей мере формальное единство, то сейчас этот раскол фактически оформляется публично. Уже никто даже не пытается скрыть, что есть группа Новинского, к которой тяготеет Вилкул, есть другие, более умеренные группы. Я думаю, что к следующему съезду Оппоблока они должны непременно определиться организационно. Раскол состоится и, несмотря на то, что это будут родственные политические силы, у них будет разный электорат и разные задачи", — отмечает политолог Виталий Кулик. По мнению эксперта, никакой подноготной искать тут не стоит, "просто Оппоблок не выдержал давления договоренностями со стороны власти".

"В ОБ доминируют бизнес-интересы разных групп над политическими. Однако, как ни крути, в любом случае Оппоблок в том формате, в котором он существовал раньше, существовать больше не будет. Они надеются, что не потеряют голоса, а наоборот, идя на выборы через две колонны, сохранят и даже приумножат электорат. Но вопрос в том, удастся ли им за столь короткий срок создать партии и стартонуть", — резюмирует эксперт.

Расхождение экономических интересов различных групп, входящих в Оппозиционный блок, — ключевая причина раскола внутри этой фракции, полагает Максим Лациба из Украинского независимого центра политических исследований. Эксперт делает акцент на следующем моменте: "Одна из групп ОБ ориентирована на Рината Ахметова, вторая — союз таких деятелей, как Фирташ и Лёвочкин. Предельно часто группа, связанная с Ахметовым, поддерживает инициативы, важные для президента и БПП, а вот группа Фирташа — Лёвочкина, напротив, имеет определённые противоречия с Петром Порошенко". 

И этому, по мнению Лацибы, есть логическое объяснение: "В узких кругах говорят о договорённостях между Порошенко и Ахметовым относительно формулы расчета цены на энергоносители. Речь идёт о "Роттердаме+"". Главным выгодоприобретателем от завышенной стоимости на уголь является ДТЭК — бизнес Рината Ахметова. Порошенко контролирует состав НКРЭ, которая и установила столь высокую цену на уголь. А вот Фирташу и Лёвочкину, интересы которых — газовый бизнес, очевидно, договориться не удалось". 

Не нужно увеличительного стекла, чтобы видеть: разброд и шатание в ОБ выгодны прежде всего Банковой, ведь голоса поддержки группы Ахметова (а это половина фракции Оппоблока) — залог принятия "нужных" АП законов, поскольку правящее парламентское большинство существует разве что в фантазиях как реального, так и декларативного руководства БПП и "Народного фронта".

Главная цель Банковой заключается в том, чтобы найти "удобного" для Порошенко спарринг-партнёра на второй тур президентских выборов

Ахметов, идя на ситуативные договорённости с высшим руководством страны, также не остаётся у разбитого корыта. Во-первых, логично, что он, найдя с властью точки переговорного соприкосновения, получает гарантию неприкосновенности своей бизнес-империи со стороны силовиков. И это, если проанализировать "наезды", например, со стороны ГПУ, на бывших регионалов и их предприятия — факт. Ахметова и его владения никто не трогает. 

Во-вторых, если сейчас донецкий олигарх, имея в Раде подконтрольную группу, состоящую из 20 человек, может договариваться с властями о, скажем так, взаимовыгодном сотрудничестве, то на ближайших выборах его влияние в парламенте (с учётом ситуации на Донбассе, где постизбирательную победу традиционно праздновали "люди Ахметова") может опуститься ниже плинтуса. 

В этом контексте не стоит забывать об участившихся разговорах о слиянии БПП и Народного фронта. Об этом всё чаще и громче заявляют ближайшие соратники президента, к примеру, Игорь Кононенко.

Складывается весьма пёстрый, но, тем не менее, объяснимый с точки зрения интересов Банковой, пазл: поглощённый НФ, расколотый ОБ, депутатские группы "Воля народа" и "Возрождение", нередко голосующие синхронно с коалицией. Ну и на подхвате есть ещё Ляшко, о влиянии на политсилу которого не единожды упомянутого выше Рината Ахметова не знает разве что ребёнок.

Все вышеперечисленные фракции и группы сегодня находятся на коротком поводке у президентской администрации, и Пётр Порошенко, если ситуация и впредь будет развиваться в таком же направлении, судя по всему, сдержит своё слово и "ни за что не допустит внеочередных парламентских выборов". Но это — задача минимум. Главная же цель Банковой заключается в том, чтобы в рядах вышеперечисленных фракций и групп найти "удобного" для действующего главы государства спарринг-партнёра на второй тур грядущих президентских выборов.

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