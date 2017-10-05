Взрыв под винницкими. Как детонация боеприпасов в Калиновке разрушила баланс сил между властными группировками

Вечером 26 сентября у посёлка Калиновка под Винницей загорелся арсенал Вооружённых сил. В радиусе 40 км эвакуировали 30 тыс. местных жителей, было перекрыто воздушное пространство и изменён график движения поездов. Этот пожар на складах боеприпасов стал не первым с начала войны на Донбассе и не самым мощным. Однако истерия, развёрнутая вокруг него, грозит большим разрушением украинскому политикуму.

Опасное наследство

Склад в Калиновке был одним из крупнейших хранилищ боеприпасов в стране. Сюда свозились старые снаряды из расформированных частей в Брюховичах и Славуте, чем местные жители возмущались ещё в далёком 2008 году. В 2010–2011 годах на базе утилизировали ракетные комплексы 9К72 Scud. Их разрезали на части и отправляли на переплавку, с территории арсенала вывозили ядовитое ракетное топливо. К 2015 году планировалось все боеприпасы утилизировать, арсенал закрыть, а землю передать гражданским властям.

Война внесла коррективы. По информации Министерства обороны, ёмкость арсенала составляла 140 тыс. т боеприпасов. На их безопасность в 2015 году выделили 600 тыс. грн, в следующем — 2 млн грн. По словам экспертов, с которыми пообщался Фокус, это критически мало. В начале 2017-го из госбюджета выделили уже 6 млн грн, а после взрывов на складах в Балаклее расщедрились ещё на 19 млн грн. Вот только освоить их не успели.

Как выяснила военная прокуратура, средства охраны арсенала в Калиновке были не в лучшем состоянии. Пожарную сигнализацию "Пион-В" установили ещё в 1987 году, и она не работала, а во внешнем ограждении были прорехи — в СМИ опубликована фотография лося, разгуливающего якобы по территории базы. Системы видеонаблюдения отсутствовали, смотровая вышка была закрыта за непригодностью. Советник министра обороны Юрий Бирюков уверяет, что всё это из-за недостаточного финансирования.

— Мы предотвратили десятки тер­актов на наших складах, хотя и не говорим об этом. Бывают ли случаи диверсий со стороны российского спецназа? Да, бывают, — говорит Бирюков Фокусу. — Армия, которая финансируется на 60%, может на 100% защититься? Нет, не может. Но и не может защищать только 60% линии соприкосновения. Если Кабмин утверждает финансирование 99 млн грн при необходимых 5 млрд, что может сделать армия? Сколько денег дали, столько и потратили. Где-то кусок забора восстановили, где-то кусок колючей проволоки натянули.

ЗОНА ПОРАЖЕНИЯ. Взрывом повреждено 5 тыс. жилых домов, 16 из них не подлежат восстановлению

Огромную территорию арсенала, около 600 гектаров, на момент взрыва охраняли всего 17 человек из военизированной охраны (ВОХР) и два поста зенитчиков. Это данные военной прокуратуры. При этом безопасностью арсенала занимались лишь 63 человека. По словам главного военного прокурора Анатолия Матиоса, вохровцы — в основном пожилые люди с невысокой зарплатой, поэтому говорить о серьёзной защите складов не приходится. Такая ситуация сложилась после директивы Генерального штаба Д-05, согласно которой контрактников в основном направляли в боевые части, что привело к недостатку военнослужащих в охране арсеналов. Для сравнения: численность персонала на складах боеприпасов в Германии составляет около 150 человек, из которых до 70% — гражданские служащие с соответствующей квалификацией. Охраной и противопожарной безопасностью там занимаются частные охранные структуры, а боеприпасы находятся в бетонных укрытиях.

По информации, озвученной начальником Генерального штаба Виктором Муженко, в результате взрывов на базе в Калиновке уничтожено 34 тыс. т снарядов, в основном танковых, калибра 125 мм. Среди сгоревшего были и списанные боеприпасы, подлежащие утилизации, — 240-миллиметровые мины для орудия "Тюльпан", которых на вооружении ВСУ нет, авиабомбы, ракеты к ЗРК "Куб", устаревшие ракеты "Луна". Стоимость уничтоженного уточняется, неофициально говорят о $400–800 млн. Всего на момент взрыва на складах находилось 83 тыс. т снарядов. Самое важное хранилось в подземных бункерах и уцелело, в том числе дефицитные ракеты к РСЗО "Ураган" и 152-миллиметровые гаубичные снаряды. Хотя производства такого типа снарядов в Украине нет, эти потери на боеспособности украинской армии в ближайшие годы не скажутся, так как избыток танковых боеприпасов до пожара составлял 300%.

Версии

Российский след. Сотрудник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Мисюра и советник министра обороны Юрий Бирюков заявили о возможности диверсии с использованием беспилотника — якобы охрана слышала звук дрона. Также, по их словам, в Виннице проводились контртеррористические учения СБУ, в ходе которых задержана группа диверсантов. Генеральный прокурор Юрий Луценко склоняется к мнению, что диверсия произошла с использованием детонатора.

Bместо объединения перед лицом российской агрессией, политические силы начинают использовать её для выяснения отношений

Начальник Генштаба Виктор Муженко тоже уверен, что это была диверсия. По его словам, он общался с вохровцем, дежурившим в ту смену. Охранник услышал хлопок, потом взрыв, будто самолёт проходит звуковой барьер, после чего началась детонация. Также глава Генштаба утверждает, что были повреждения систем связи, в Виннице накануне взрыва на короткое время пропадал свет, отсутствовала связь в других ведомствах, была замечена работа российских спутников.

Главный военный прокурор Анатолий Матиос информацию о диверсии опровергает, утверждая, что каких-либо следов беспилотника, диверсионных групп и любого другого внешнего вмешательства нет. Информацию о задержании диверсантов не подтвердила и СБУ. Тем не менее уголовное дело военная прокуратура возбудила именно по статье "диверсия".

Халатность. Предыдущего начальника воинской части в Калиновке глава Генштаба снял с должности в ходе летней проверки этого года. Новый командир начал переоборудовать склады: был заложен фундамент для новой смотровой вышки, в системе ProZorrpo открыты тендеры на строительство пожарных водоёмов, обваловку площадок, установку противопожарного оборудования и многое другое. Но закончить работы не успели. Гипотетически можно предположить, что случайно брошенный окурок или короткое замыкание могли привести к взрыву, но подтверждений этому пока нет.

Заметание следов. За день до пожара международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала отчёт, в котором высказала мнение о причастности Украины к поставкам оружия в Южный Судан. Ряд экспертов считают, что пожар в Калиновке связан с этим скандалом и призван скрыть хищения со складов. Такое в украинской практике уже случалось — в 2005 году взорвался арсенал в Цветохе Хмельницкой области. Тогда следствие обвинило в поджоге руководство военной базы — офицеры фиктивно утилизировали боеприпасы, а потом занимались их продажей.

Однако в случае с Калиновкой аналогия не подходит. Укринмаш опровергает участие в оружейной сделке. Кроме того, в докладе Amnesty сообщается о патронах к стрелковому оружию, гранатах для РПГ-7, небольшом количестве мин калибра 82 и 122 мм, а также большой партии мин натовского калибра 60 мм. В номенклатуре поставок нет того, что было уничтожено на складах, — преимущественно танковых снарядов.

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Инфографика: Александр Шатов

Найти крайнего

Какая бы из этих версий ни была правдивой, политические баталии, развернувшиеся вокруг сгоревшего склада, явно не способствуют нормальному ходу расследования. Соратники министра внутренних дел Арсена Авакова синхронно выступили с заявлениями, обвинив в произошедшем главу Генштаба Виктора Муженко и требуя его отставки. В свою очередь, Пётр Порошенко, скорее всего, сдавать лояльного генерала не станет, несмотря на его возможные промахи.

Виктор Муженко неоднократно попадал под перекрёстный огонь критики. Сейчас накал страстей вокруг него приближается к точке кипения сродни Иловайскому котлу. Против военачальника выступил секретарь СНБО Александр Турчинов и парламентский Комитет по национальной безопасности и обороне, возглавляемый Сергеем Пашинским. Оба политика — также соратники Авакова. Такую резкую реакцию политолог Евгений Магда связывает с переговорами по возможному объединению Блока Петра Порошенко и "Народного фронта" в единую политсилу.

— БПП ассоциируется с партией власти, а в нашей стране за неё гарантированно голосуют 8–10%, — говорит Магда. — У НФ рейтинг в районе статистической погрешности, но фракция монолитная. Думаю, у Авакова появилось желание сыграть на повышение ставок и усилить свою фигуру.

В то же время Виктор Муженко в прямом эфире одного из телеканалов заявил, что к ответственности готов, но только вместе с другими ведомствами, причастными к происшествию. Конкретных персоналий начальник Генерального штаба ВСУ не назвал. Ясно одно: ситуация патовая. Ведь вместо объединения перед лицом российской агрессией, политические силы начинают использовать её для выяснения отношений. По главе Генштаба, занимающему скорее функциональную должность, нежели политическую, продолжают палить из всех орудий, позабыв о принципе "армия вне политики". Это лишь убеждает РФ в том, что её действия по дестабилизации ситуации в Украине являются правильными.