Оружие от НАТО Киев получит при 100-процентной предоплате

В правительстве одобрили решение о 100% предоплате при закупке товаров, работ и услуг у НАТО до 31 марта 2019 года.
Соответствующее постановление было принято на заседании правительства в среду, 4 октября 2017 года передают Українські новини.
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Согласно ему, предоплата при закупке товаров, услуг и работ, которые закупаются до 31 марта 2019 года, на основании договоров с Агентством НАТО по поддержке и снабжению для нужд Минобороны будет составлять 100% стоимости. Также Кабмин снял ограничения на закупку данных товаров для Минобороны.
Напомним, девять батальонов Украины уже совместимы с войсками стран НАТО, – Генштаб.