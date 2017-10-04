Оружие от НАТО Киев получит при 100-процентной предоплате

В правительстве одобрили решение о 100% предоплате при закупке товаров, работ и услуг у НАТО до 31 марта 2019 года.

Соответствующее постановление было принято на заседании правительства в среду, 4 октября 2017 года передают Українські новини.

Согласно ему, предоплата при закупке товаров, услуг и работ, которые закупаются до 31 марта 2019 года, на основании договоров с Агентством НАТО по поддержке и снабжению для нужд Минобороны будет составлять 100% стоимости. Также Кабмин снял ограничения на закупку данных товаров для Минобороны.

Напомним, девять батальонов Украины уже совместимы с войсками стран НАТО, – Генштаб.