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Главная » Страна » Насалик: В Польше пообещали не закупать уголь из ОРДЛО

Насалик: В Польше пообещали не закупать уголь из ОРДЛО

Насалик: В Польше пообещали не закупать уголь из ОРДЛО
Игорь Насалик / Фото: УНИАН

Киев доказал, что импорт угля из оккупированных территорий является финансированием терроризма

05.10.17 330
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Министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский заверил, что по факту поставок угля из ОРДЛО будет проведена проверка и в дальнейшем такие поставки будут запрещены. Об этом сообщил министр энергетики Игорь Насалик, передает 112 Украина.

"При встрече с министром мы отметили эту тематику, мы получили заверение, что будет проведена полная проверка, что такие поставки будут запрещены. Мне удалось встретиться с журналистом, который опубликовал первую часть расследования, (будет вторая и третья), которое связано с поставкой антрацита с ОРДЛО не только в Польшу, но и в другие европейские страны. Поэтому, сейчас основная задача – максимально заблокировать этот процесс", - заявил министр.

Насалик добавил, что Украина официально доказала, что закупка антрацита из ОРДЛО является прямым финансированием терроризма.

Ранее польские СМИ, антрацит из оккупированного Донбасса благодаря российским документам полулегально попадает в Польшу, а доходы от его продажи попадают в том числе в карман главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого. 

Министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский подтвердил ввоз в его страну антрацита из оккупированных районов Донбасса.

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