Киев будет полностью украинизирован

За принятие соответствующего проекта решения в целом проголосовали 80 депутатов при минимально необходимом 61, информирует пресс-служба Киевсовета.

"Установить, что в Киеве во всех сферах обслуживания граждан употребляется государственный язык - украинский. Представитель услуг обязан обращаться и общаться с получателем услуг (клиентом) на государственном языке. Переход на иностранные языки возможен по желанию клиента в случае, если представитель услуг ими владеет. Во всех заведениях сферы общественного питания, торговли обязательно наличие меню на государственном языке. При обслуживании посетителей персонал обязуется предлагать меню на украинском языке и только по требованию посетителя предоставить меню на любом другом языке при наличии", - сказано в проекте решения.

Также предлагается обратить внимание предпринимателей, оказывающих услуги в сфере обслуживания потребителей на территории Киева, на необходимость неукоснительного соблюдения требований статьи 10 Конституции (государственным языком в Украине является украинский).

Кроме того, проектом решения предлагается установить, что в Киеве языком работы, делопроизводства и документации органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций коммунальной формы собственности является украинский.

Помимо этого, указано, что на территории города Киева все названия учреждений, предприятий, организаций, вывески, плакаты, афиши, публичные сообщения, рекламные объявления и любые другие формы аудиo- и визуальной рекламной продукции, информация для потребителей товаров и услуг выполняются на государственном языке, а также, по усмотрению владельца такой информации, на английском и любом другом языке.

Отдельно отмечается, что такое правило не распространяется на дипломатические учреждения и официальные представительства международных организаций, расположенных в Киеве.