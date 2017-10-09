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Новости партнеров 71-летний физик из Черновцов стал лучшим учителем Украины

<span class="label">Новости партнеров</span> 71-летний физик из Черновцов стал лучшим учителем Украины

Пауль Пшеничка победил в национальной премии Global Teacher Prize Ukraine, известной как «Нобелевская» премия для учителей. Физик-новатор получил 100 тысяч гривен, а также — вместе с пятеркой финалистов — год бесплатного повышения квалификации и поездку на Global Education and Skills Forum 2018 в Дубай, где назовут имя лучшего учителя в мире. Торжественная церемония награждения с красной дорожкой, вручением приза зрительских симпатий и праздничным концертом состоялась 7 октября в театре имени Франка

09.10.17 117
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Самый старший участник премии Пауль Пшеничка стал лучшим учителем страны, выиграв у 630 учителей, которые подавались на награду.

Уже 47 лет Пауль Пшеничка преподает физику и астрономию, в общей сложности он выучил более 4000 детей. В 1991 году Пшеничка создал для одаренных детей научное общество «Квазар», пространство для командной работы, свободное от классов, оценок и экзаменов. 55 членов «Квазара» приняли участие в 115 конференциях, турнирах, олимпиадах и конкурсах и реализовали более 150 исследовательских проектов. В свободное время Пауль ходит в горы, пишет учебники, выступает на TEDx и международных конференциях. 

Победителем народного голосования на сайте ТСН, в котором приняли участие более 700 тысяч человек со всех регионов Украины, стал также Пауль Пшеничка!  Поэтому, кроме главного приза, он получает поездку в Эстонию для изучения прогрессивных педагогических методик и знакомства с системой образования страны.

 

«Учителя, которые приняли участие в Global Teacher Prize Ukraine, невероятные, — говорит Зоя Литвин, глава общественной организации «Освіторія», организатор и глава жюри национальной премии. — Они доказывают, что учитель-новатор, учитель, который готовит своих детей к глобальным вызовам мира, не зависит от размера населенного пункта, в котором он живет, от финансирования, от общественного мнения. Не имеет значения, какого он пола, возраста, какую дисциплину преподает. Ведь единственное, что объединяет всех наших учителей, — это любовь к профессии, постоянное самосовершенствование и истинное желание разделить свои знания с теми, кто уже завтра будет творить Украину».

 

Поездку на двоих в Европу — специальный приз от куратора премии, телеведущей «1+1» Натальи Мосейчук — получила учительница химии Оксана Бицина, которая не вошла в топ-20, но которую Наталья «выбирала сердцем».

 

Компания Microsoft наградила преподавательницу химии Оксану Окулову за новаторский подход в обучении. Она будет представлять Украину на международном форуме Microsoft Education Exchange 2017. Каждый из пятерки финалистов также получил планшет и сертификат на пользование образовательной платформой Minecraft.

 

Победителей и гостей праздничной церемонии поздравили выступлениями певицы Кристина Соловий и Нина Матвиенко, группа «Один в каноэ», компьютерно-хореографический проект Light Balance и детский хор «Щедрик» с пианистом Евгением Хмарой. 

Международную премию Global Teacher Prize с призовым фондом в 1 000 000 долларов основал в 2014 году арабский миллиардер Санни Варки. Весной 2017 года общественная организация «Освіторія» привезла премию в Украину и начала проведение Global Teacher Prize Ukraine. Цель как национальной, так и мировой премии, – найти учителей-новаторов и поднять престиж профессии педагога.

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