Настройщик Рады. Андрей Парубий о сценариях Кремля и депутатской неприкосновенности

Украинцы мало доверяют Верховной Раде, и фотографии полупустого сессионного зала, где несколько десятков депутатов вяло нажимают на кнопки, такое отношение только усиливают. Но спикер ВР Андрей Парубий уверяет: проблема с прогулами не такая острая, как года полтора назад, и для принятия нужных решений голоса всё же находятся. С боями, но удалось принять образовательную, судебную и пенсионную реформы. На повестке дня — реформа медицины, а также кадровые вопросы: обновление Центризбиркома, назначение руководства Счётной палаты, НБУ, переизбрание Уполномоченного ВР по правам человека и т. д. Согласно плану Парубия всё должно проходить постепенно: сначала — реформы, потом — кадры. А в перспективе депутаты могут добраться и до двух стратегических реформ: ввести на выборах открытые избирательные списки и отменить депутатскую неприкосновенность.

КТО ОН Председатель Верховной Рады ПОЧЕМУ ОН Возглавляет ключевой орган власти в парламентско-президентской Украине

По полной процедуре

Комитет избирателей Украины заявляет, что в сентябре депутаты поставили новый антирекорд года: в среднем один народный депутат принял участие лишь в 25% голосований. Почему так получается?

— В начале этой сессии я озвучил приоритеты. Прежде всего это реформы: образовательная, судебная, пенсионная, медицинская. К каждому из этих законопроектов было огромное количество поправок, их готовили очень долго, с привлечением комитетов и рабочих групп. К примеру, по реформе образования подали 1705 поправок, по судебной – 4383, пенсионной – 2151, медицинской — 893. Теперь у меня вопрос к экспертам: может, стоило применить процедуру ad hoc и проголосовать такие важные и объёмные законы одним махом? Но я уверен, что каждая реформа должна рассматриваться по полной процедуре.

Во время многодневного рассмотрения судебной реформы дискуссии как таковой не было. Вы или ваши заместители называли номер поправки, её автор минуту говорил в микрофон, потом голосование — несколько десятков голосов за, следующая поправка, и так по кругу сотни раз.

— У нас есть два опыта. Первый — это рассмотрение реформы образования, когда в Раде была не только дискуссия, но и шёл реальный поиск компромисса. Имелось несколько принципиальных расхождений по отдельным нормам, самое известное — об образовании на государственном языке. В обеденный перерыв со всеми фракциями искали компромисс, нашли его и успешно проголосовали законопроект. Это позитивный пример.

С судебной реформой увидели другой подход. Одна фракция сознательно затягивала время, понимая, что ни одна из её поправок не пройдёт.

Неужели среди всех предложений оппозиции не было ни одной правильной? В это сложно поверить.

— Я не возьмусь давать оценку каждой из четырёх с лишним тысяч правок. Все нормы законопроекта взаимосвязаны, и изменение одной или двух привело бы к противоречиям в других нормах, это разрушило бы всю структуру законопроекта. Профильный комитет провёл огромную работу, вышел в зал с готовым и целостным форматом законопроекта. А мы увидели попытку искусственного затягивания процесса. В то же время рассмотрение по полной процедуре всех правок такого объёмного законопроекта (что не часто бывало в истории Верховной Рады) придаёт ему максимальную легитимность.

Заставить депутатов ходить на работу не получается. Ни штрафы, ни публикации фамилий прогульщиков эффекта не дают. У вас есть хоть какой-то реальный инструмент влияния на парламентариев?

"Неприкосновенность за политическую деятельность должна оставаться, но если ты сбил на машине человека или совершил другое преступление — никакой неприкосновенности"

— Когда я возглавил парламент, эта проблема стояла очень остро, сейчас ситуация сильно изменилась. Проблема осталась, но она больше не угрожает нормальной работе ВР. Думаю, мы этого добились благодаря штрафам и публикации фамилий прогульщиков. На штрафах сэкономили около 3 млн грн.

То есть вы считаете манипуляцией фотографии пустого зала, когда в пятницу ближе к обеду депутатов нет на рабочем месте?

— Мне не очень приятно это говорить, но да. Недавно мы с парламентской делегацией были в Норвегии, для нас провели экскурсию по их парламенту. Там в зале сидели два депутата и один министр. Мы удивились, но нам объяснили, что сейчас час вопросов к правительству и остались только те, у которых эти вопросы есть.

В нашем случае пятница — тяжёлый день для голосований. В этот день мы проводим час правительства, зачитываем депутатские запросы, затем один час посвящаем выступлениям с трибуны. Так что ещё раз подчеркну: полностью проблему с посещаемостью мы не решили, но она уже менее острая.

Какова судьба масштабной реформы парламента, предложенной миссией Европарламента под руководством Пэта Кокса?

— Среди предложений есть два блока: те, которые требуют согласия всей Верховной Рады, и те, для которых достаточно решения главы ВР. Второй блок мы реализуем. Например, это касается блочного рассмотрения вопросов, когда в один день обсуждаются законопроекты на одну тематику: экономика, экология и т. д. Публикация всех депутатских запросов на сайте Рады, доступ к работе комитетов и прочее — всё это было реализовано, и данные инициативы доказали свою эффективность.

А вот вносить изменения, для которых требуется голосование всего зала, гораздо сложнее. Я не ожидал, что депутаты в вопросах регламента окажутся настолько консервативными. Поэтому мы решили выбрать тактику маленьких шагов: вносить отдельные небольшие изменения, которые не вызывают особого сопротивления у депутатов. Например, упорядочить комитеты ВР по принципу: одно министерство в Кабмине – один профильный комитет в ВР. Надеюсь, на нынешней сессии это решение примем.

Почему журналисты не могут получить ответ на простой вопрос: сколько депутатов в коалиции, и узнать её пофамильный состав?

— Если бы вы обратились к какому-то СМИ с запросом: дайте нам список сотрудников другого СМИ, вы получили бы ответ? Явно нет.

Мы действуем строго в рамках законодательства. Аппарат ВР, может, и обязан вам предоставить список всех членов каждой фракции и каждого комитета. Но у аппарата нет предусмотренного права собирать списки членов коалиции и оппозиции. Я не могу давать аппарату распоряжения, которые не входят в круг его полномочий.

Как политик я скажу так: есть две фракции, которые суммарно насчитывают 219 депутатов. Кроме членов двух фракций в коалицию входят внефракционные депутаты. Могу также сказать, что в коалицию входят внефракционные Андрей Парубий, Ирина Геращенко, Анна Гопко и другие. Так что большинство в 226 точно набирается.

Успеть всё

Какие перспективы принятия медицинской реформы и насколько в Раде может поменяться концепция, которую продвигает Министерство здравоохранения?

— Нынешнюю ситуацию в медицине менять надо точно. Ещё в первом чтении реформы её прохождение далось с большим трудом. Законопроект несколько раз ставили на голосование. Сейчас ситуация такая: есть три фракции, которые поддерживают реформу, — Блок Петра Порошенко, "Народный фронт" и "Самопомич". Математически голосов должно хватить. Но у ряда мажоритарщиков в этих фракциях есть серьёзные замечания. Потому проводится внутрифракционная работа. Хорошо, что поправок ко второму чтению меньше, чем по судебной реформе, но "Батькивщина" и Оппозиционный блок наверняка будут настаивать на их рассмотрении, так что в зале будет очень горячо. Думаю, к медицине мы перейдём после пенсионной реформы и ряда срочных законопроектов по безопасности.

Парламент должен решить кучу перезревших кадровых вопросов: Центризбирком, Счётная палата, Уполномоченный по правам человека, вакансии в Кабмине и т. д. Когда вы этим займётесь?

— Согласно плану работы на эту сессию, сначала идёт блок реформ, потом — кадровый блок. Прежде всего это касается ЦИК, Счётной палаты и Уполномоченного по правам человека. Насчёт министров могу сказать, что это важные вопросы, но не настолько критичные. Например, Юрий Стець и Ульяна Супрун на своих местах, они работают. В Счётную палату был объявлен новый конкурс, идёт спецпроверка всех кандидатов, скоро вопрос закроется. По ЦИК консультации тоже находятся на завершающем этапе.

Как сильно обновится ЦИК?

— Обновление будет серьёзным. Среди тех кандидатур, которые ранее были поданы депутатскими фракциями, кое-кто уже передумал баллотироваться. Потому мы ожидаем обновлённые предложения от фракций. Уверен, что эта история закончится в ближайшие недели.

В отношении Уполномоченного по правам человека коалиция вышла на единую кандидатуру?

— Дискуссия продолжается по процедуре избрания. Чтобы вы понимали, каждый из кадровых вопросов занимает от половины до полного пленарного дня. Думаю, мы будем рассматривать их блоками, один за другим.

По сути, подвисла ситуация с назначением нового главы НБУ. Когда может решиться эта проблема?

"Не надо искать никаких интриг. В коалиции две политсилы — БПП и НФ. Это два ключевых союзника, и избранный коалицией премьер опирается на обе фракции"

— Мы ждём представления от президента. Этот кадровый вопрос приоритетный.

Замглавы фракции БПП Игорь Кононенко заявил журналистам, что уже идут консультации и по мажоритарным округам. Это означает, что тема открытых списков снята с повестки дня и следующие выборы состоятся по нынешней системе?

— Я жду от фракций конкретных предложений по новым правилам выборов. Предложений пока нет, хотя шанс на внедрение открытых списков есть. Дискуссии непростые. Кто-то вообще выступает за возвращение к чисто пропорциональной системе с закрытыми списками.

Минус мажоритарки в том, что на выборах работает "гречка", а минус закрытых списков — когда весь список кандидатов определяется руководством партии. Потому открытые списки — это оптимальный вариант. И я делаю всё возможное, чтобы мы вышли на согласованный вариант и успешное голосование. Напомню: у нас очень долго шли дебаты о правилах местных выборов, но в итоге мы всё согласовали.

Вы верите, что в нынешнем парламенте может набраться критическая масса в 226 депутатов, которые будут заинтересованы ввести прогрессивные правила выборов?

— Всё зависит от конкретной конфигурации законопроекта, потому что есть много концепций открытых списков, в одних превалирует мажоритарный компонент, в других — пропорциональный. От этого и будет зависеть позиция фракций. Но пока я бы хотел получить от них хотя бы общее видение, чтобы можно было двигаться дальше.

Вы согласны с тем, что главным союзником премьера Владимира Гройсмана стала не его "родная" фракция БПП, а "Народный фронт"? Каковы его политические перспективы с НФ?

— Не надо искать никаких интриг. У нас две политсилы в коалиции — БПП и НФ. Это два ключевых союзника, и избранный коалицией премьер опирается на обе фракции.

С учётом рейтингов НФ вам в любом случае придётся искать новый формат похода на выборы и новых союзников.

— Для "Народного фронта" характерно не думать о рейтингах. Поведение НФ и его лидера Арсения Яценюка это доказывает. Некоторые реформы были очень непопулярными, например, поднятие цен на услуги ЖКХ, и Яценюк делал эти шаги, потому что это было необходимо. А до выборов ещё много времени.

У вас есть 100-процентная уверенность, что досрочных выборов не будет?

— Всегда бывают непредвиденные обстоятельства, но для досрочных выборов нет никаких оснований. Раскачка ситуации была всегда, каждую весну и каждую осень. Но всё это заканчивалось, потому что и общество, и руководство страны понимает, что досрочные выборы станут колоссальным потрясением. Это не только дестабилизация во время войны, но и остановка реформ, всех начинаний. Как минимум на год всё замрёт. Имея доступ к определённым закрытым данным, я могу говорить, что досрочные выборы — это универсальный сценарий Кремля, который хочет осуществить его здесь. Что-то похожее провернули в Молдове.

Солидарность нарушена

Не секрет, что на консультациях руководства страны озвучивалась идея конституционной реформы и перераспределения полномочий в пользу парламента. Но в своём обращении к Верховной Раде президент заявил, что не поддерживает это. То есть никаких изменений до выборов не случится? И нужны ли они в принципе?

— Я знаю, что такое изменения в Конституцию. Парламент вносил изменения в Основной Закон в части судебной реформы, и это был непростой процесс. Единственное направление, по которому я вижу перспективу, — отмена депутатской неприкосновенности.

Насколько история с представлениями от ГПУ на нескольких депутатов повлияла на работу и настроения депутатского корпуса? Очевидно, что парламентариям очень не хотелось "сдавать своих", цеховая солидарность ярко проявилась.

— Я по-другому трактую эту историю. Вы говорите о депутатской солидарности, а я напомню, что впервые в истории украинского парламента коалиция сняла неприкосновенность с членов коалиции. Это объективный факт. Считаю, что парламент достойно прошёл данное испытание.

Перед началом этой сессии была информация о том, что ГПУ внесёт в парламент несколько десятков новых представлений на депутатов. Рада отработала месяц, а этого так и не случилось.

— Все вопросы к Генпрокуратуре. Если такие представления поступят, я немедленно сообщу об этом обществу, распишу их на Регламентный комитет и вне зависимости от решения комитета внесу представления на голосование в зал, как делал это и ранее.

Если снятие неприкосновенности с нескольких депутатов шло очень мучительно, то почему вы уверены, что в этой Раде найдётся политическая воля отменить её?

— Благодаря отмене неприкосновенности появится больше возможностей пройти в парламент людям, ориентированным на занятие политикой, а не бизнесом. При этом неприкосновенность за политическую деятельность должна оставаться, но если ты сбил на машине человека или совершил другое преступление — никакой неприкосновенности.

Вы об этом говорите, президент об этом говорит, а также другие политики и чиновники. Юрий Луценко ещё десять лет назад шёл на выборы с лозунгом об отмене неприкосновенности, а воз и ныне там. Почему?

— Неприкосновенность – это сложный вопрос. И по тем пяти представлениям всё шло непросто, но после негативного голосования по первому представлению депутатов всё же удалось переубедить.

Фото: Александр Чекменёв