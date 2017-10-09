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Бойцовский клуб. Что показали баталии в Верховной Раде
Фото: uain.press

Бойцовский клуб. Что показали баталии в Верховной Раде

Бывший диссидент и экс-депутат Верховной Рады и Левко Лукьяненко рассказал Фокусу, что отстаивают депутаты с помощью рукоприкладства, почему украинцы виноваты в том, что война на востоке не прекращается, а страна не может выйти из кризиса

Наталия Ромашова - 09.10.17 84
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На прошлой неделе мы наблюдали нешуточные страсти в Верховной Раде. Депутаты, рассматривая законы о реинтеграции временно оккупированных территорий, ругались, дрались, бросали дымовые шашки. Это лишь для красивой картинки, как думаете?

Такое поведение депутатов можно объяснить стремлением любой ценой отстоять политические договорённости. Президент решил провести так называемый закон о реинтеграции, и его фракция БПП под это голосование организовала большинство, фундамент которого — материальные интересы. Вместе с тем в парламенте есть депутаты, не пребывающие под влиянием президента. Так вот, они увидели, что эти законопроекты являются несовершенными и их нельзя принимать в том виде, в котором они были поданы на рассмотрение. Наблюдая за происходящим, можно было в который раз убедиться в том, что в Верховной Раде не все одинаковые. У кого-то преобладает желание служить Украине, но многие пришли в парламент исключительно для личного обогащения. Если же говорить в целом, жаркие споры в парламенте — нормальное явление, потому что Верховная Рада — это орган, где формируется воля нации.

Вы действительно считаете, что воля нации сегодня формируется в здании под куполом на Грушевского?

Как ни крути, но именно в Верховной Раде формируется воля нации и воля государства. А если бы все депутаты стремились служить Украине, тогда и законы были бы другими.

Вы знакомы с содержанием "реинтеграционных" законов, из-за которых в Раде были потасовки?

— Все эти законы я не перечитывал от корки до корки, но и без того вижу ряд недостатков. Во-первых, в законе не установлена чёткая дата начала агрессии России против Украины.

Что это изменило бы?

— Это очень важный момент. Если не указана дата наступления российских войск, возникает много вопросов. Например, почему "Правый сектор" и наследники Организации украинских националистов вышли с оружием в руках? Получается, они нарушили закон, а ведь на самом деле они не дали россиянам продвигаться дальше по территории Украины. Все ведь прекрасно понимают, что Путин  не думал останавливаться на захвате Донецкой и Луганской областей. Его мечтой было захватить всю Украину.

"Из-за отсутствия в законе даты начала российской агрессии патриотизм и самоотверженность украинских националистов могут трактоваться как произвол"

То есть теперь из-за отсутствия в законе даты начала московской агрессии патриотизм и самоотверженность украинских националистов могут трактоваться как произвол. Они ведь не только защищали землю, но и убивали людей, уничтожали врагов, которые шли против Украины с оружием в руках, поэтому их могут обвинить в убийствах. Вы понимаете, насколько это опасная штука? А установление даты агрессии сразу узаконило бы действия "Правого сектора" и всех тех, кто взял в руки оружие и начал воевать против агрессора.

Вы сказали, что видите в законах о деоккупации ряд недостатков. С датой начала агрессии понятно, что ещё?

В этих законах нет упоминания о Крыме, а выносить за скобки эту проблему абсолютно неправильно, если не сказать недопустимо. Если бы в законопроектах были пункты о дате начала агрессии и Крыме, я думаю, не было бы никаких драк в Верховной Раде.

Как утверждённый закон может изменить ситуацию непосредственно в зоне АТО?

— Во-первых, что весьма немаловажно, прекращается апелляция к минским соглашениям. Во-вторых, Москва названа агрессором. Иными словами, война признана войной. В-третьих, создаётся командование военных, которое берёт под контроль происходящее на востоке страны. Это хорошее направление, потому что необходимо прекращать бесконечную болтовню и переходить к действиям. И надо, кстати, заменить аббревиатуру АТО, потому что это фальшь. Какая там антитеррористическая операция!

Вернёмся к Верховной Раде. В нынешнем составе она, на ваш взгляд, способна эффективно реагировать на внешние и внутренние вызовы, с которыми столкнулась Украина, или, как считают некоторые эксперты, необходима "перезагрузка"?

Всё зависит от уровня политической культуры нации. А что мы видим? Наши избиратели не являются ответственными за судьбу страны гражданами, они — рабы, которые продают свой бюллетень за килограмм гречки или сто гривен. Поэтому Украина и не развивается, а бьётся меж берегами. Но не стоит забывать и о том, что мы 340 лет находились под властью Москвы, которая за это время убила в нас национальное сознание, патриотизм и гражданскую активность, поэтому сейчас очень тяжело.

А если в условиях необъявленной войны, в сложной экономической ситуации прошли внеочередные парламентские выборы, это что-то изменило бы в лучшую сторону?

— Действующая Верховная Рада обновлена на 56%. Предыдущие ВР менялись приблизительно на треть, а тут обновление составляет больше половины. Казалось бы, этот парламент должен реализовывать идеалы Революции достоинства, но этого не случилось. Почему? Да потому что многие ребята, пришедшие в Верховную Раду на волне революции, в итоге клюнули на долларовые пачки, с которыми к ним подкатились "старые" политики, и попали в полную зависимость.

"Народ и власть — это две силы, которые держат одну верёвку с двух сторон. Если народ не тянет верёвку в свою сторону, бюрократы, как пиявки, сосут из него кровь"

В принципе, я выступаю за изменение Верховной Рады даже при существующих условиях, поскольку всякого рода изменение может улучшать состав парламента. Вместе с тем очевидно, что при теперешнем избирательном законе, это будет просто смена людей, а не изменение сути нашей системы. Чтобы что-либо реально поменялось, необходимо изменить избирательный закон.

Для этого необходимо изменить состав Центризбиркома, а это делать не спешат.

— А кто не спешит? Президент не вносит свои кандидатуры. Там ведь не только председатель ЦИКа Охендовский, которого нужно было давно судить, пересидел свой срок, но и другие члены комиссии. Не особо-то и спешат решать проблему изменения состава Центральной избирательной комиссии и депутаты, которые могли бы при желании надавить и поторопить президента. Почему так происходит? Одних купил один олигарх, других — второй, ну, а третьи зависимы от президента.

Наши политики играют с огнём, упорно не желая понимать всю серьёзность проблем, которые сегодня стоят перед Украиной, поэтому у нас такой бардак в стране. С одной стороны, нужно бороться с московскими войсками, самозванцами и бандитами из Донецкой и Луганской областей, а с другой — необходимо проводить реформы. А тут балаган.

Ранее вы сказали: в том, что происходит сегодня в стране, во многом виноваты люди, продающие свой голос за гречку. А готовы ли рядовые жители к реформам, которые не дают сиюминутный эффект?

— Надо понимать, что народ и власть — это две силы, которые держат одну верёвку с двух сторон. Если народ не тянет верёвку в свою сторону, бюрократы, как пиявки, сосут из него кровь. Если народ тянет в свою сторону, тогда бюрократия ограничена в своих действиях. У нас пока народ не научился тянуть верёвку в свою сторону. Я сейчас не говорю о каком-то большом  протесте, но ведь наш народ боится даже написать коллективное заявление и высказать свои требования к власти! Что тут поделаешь? Терпите тогда, так вам, значит, и надо.

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