Бойцовский клуб. Что показали баталии в Верховной Раде

Бывший диссидент и экс-депутат Верховной Рады и Левко Лукьяненко рассказал Фокусу, что отстаивают депутаты с помощью рукоприкладства, почему украинцы виноваты в том, что война на востоке не прекращается, а страна не может выйти из кризиса

На прошлой неделе мы наблюдали нешуточные страсти в Верховной Раде. Депутаты, рассматривая законы о реинтеграции временно оккупированных территорий, ругались, дрались, бросали дымовые шашки. Это лишь для красивой картинки, как думаете?

— Такое поведение депутатов можно объяснить стремлением любой ценой отстоять политические договорённости. Президент решил провести так называемый закон о реинтеграции, и его фракция БПП под это голосование организовала большинство, фундамент которого — материальные интересы. Вместе с тем в парламенте есть депутаты, не пребывающие под влиянием президента. Так вот, они увидели, что эти законопроекты являются несовершенными и их нельзя принимать в том виде, в котором они были поданы на рассмотрение. Наблюдая за происходящим, можно было в который раз убедиться в том, что в Верховной Раде не все одинаковые. У кого-то преобладает желание служить Украине, но многие пришли в парламент исключительно для личного обогащения. Если же говорить в целом, жаркие споры в парламенте — нормальное явление, потому что Верховная Рада — это орган, где формируется воля нации.

Вы действительно считаете, что воля нации сегодня формируется в здании под куполом на Грушевского?

— Как ни крути, но именно в Верховной Раде формируется воля нации и воля государства. А если бы все депутаты стремились служить Украине, тогда и законы были бы другими.

Вы знакомы с содержанием "реинтеграционных" законов, из-за которых в Раде были потасовки?

— Все эти законы я не перечитывал от корки до корки, но и без того вижу ряд недостатков. Во-первых, в законе не установлена чёткая дата начала агрессии России против Украины.

Что это изменило бы?

— Это очень важный момент. Если не указана дата наступления российских войск, возникает много вопросов. Например, почему "Правый сектор" и наследники Организации украинских националистов вышли с оружием в руках? Получается, они нарушили закон, а ведь на самом деле они не дали россиянам продвигаться дальше по территории Украины. Все ведь прекрасно понимают, что Путин не думал останавливаться на захвате Донецкой и Луганской областей. Его мечтой было захватить всю Украину.

"Из-за отсутствия в законе даты начала российской агрессии патриотизм и самоотверженность украинских националистов могут трактоваться как произвол"

То есть теперь из-за отсутствия в законе даты начала московской агрессии патриотизм и самоотверженность украинских националистов могут трактоваться как произвол. Они ведь не только защищали землю, но и убивали людей, уничтожали врагов, которые шли против Украины с оружием в руках, поэтому их могут обвинить в убийствах. Вы понимаете, насколько это опасная штука? А установление даты агрессии сразу узаконило бы действия "Правого сектора" и всех тех, кто взял в руки оружие и начал воевать против агрессора.

Вы сказали, что видите в законах о деоккупации ряд недостатков. С датой начала агрессии понятно, что ещё?

— В этих законах нет упоминания о Крыме, а выносить за скобки эту проблему абсолютно неправильно, если не сказать недопустимо. Если бы в законопроектах были пункты о дате начала агрессии и Крыме, я думаю, не было бы никаких драк в Верховной Раде.

Как утверждённый закон может изменить ситуацию непосредственно в зоне АТО?

— Во-первых, что весьма немаловажно, прекращается апелляция к минским соглашениям. Во-вторых, Москва названа агрессором. Иными словами, война признана войной. В-третьих, создаётся командование военных, которое берёт под контроль происходящее на востоке страны. Это хорошее направление, потому что необходимо прекращать бесконечную болтовню и переходить к действиям. И надо, кстати, заменить аббревиатуру АТО, потому что это фальшь. Какая там антитеррористическая операция!

Вернёмся к Верховной Раде. В нынешнем составе она, на ваш взгляд, способна эффективно реагировать на внешние и внутренние вызовы, с которыми столкнулась Украина, или, как считают некоторые эксперты, необходима "перезагрузка"?

— Всё зависит от уровня политической культуры нации. А что мы видим? Наши избиратели не являются ответственными за судьбу страны гражданами, они — рабы, которые продают свой бюллетень за килограмм гречки или сто гривен. Поэтому Украина и не развивается, а бьётся меж берегами. Но не стоит забывать и о том, что мы 340 лет находились под властью Москвы, которая за это время убила в нас национальное сознание, патриотизм и гражданскую активность, поэтому сейчас очень тяжело.

А если в условиях необъявленной войны, в сложной экономической ситуации прошли внеочередные парламентские выборы, это что-то изменило бы в лучшую сторону?

— Действующая Верховная Рада обновлена на 56%. Предыдущие ВР менялись приблизительно на треть, а тут обновление составляет больше половины. Казалось бы, этот парламент должен реализовывать идеалы Революции достоинства, но этого не случилось. Почему? Да потому что многие ребята, пришедшие в Верховную Раду на волне революции, в итоге клюнули на долларовые пачки, с которыми к ним подкатились "старые" политики, и попали в полную зависимость.

"Народ и власть — это две силы, которые держат одну верёвку с двух сторон. Если народ не тянет верёвку в свою сторону, бюрократы, как пиявки, сосут из него кровь"

В принципе, я выступаю за изменение Верховной Рады даже при существующих условиях, поскольку всякого рода изменение может улучшать состав парламента. Вместе с тем очевидно, что при теперешнем избирательном законе, это будет просто смена людей, а не изменение сути нашей системы. Чтобы что-либо реально поменялось, необходимо изменить избирательный закон.

Для этого необходимо изменить состав Центризбиркома, а это делать не спешат.

— А кто не спешит? Президент не вносит свои кандидатуры. Там ведь не только председатель ЦИКа Охендовский, которого нужно было давно судить, пересидел свой срок, но и другие члены комиссии. Не особо-то и спешат решать проблему изменения состава Центральной избирательной комиссии и депутаты, которые могли бы при желании надавить и поторопить президента. Почему так происходит? Одних купил один олигарх, других — второй, ну, а третьи зависимы от президента.

Наши политики играют с огнём, упорно не желая понимать всю серьёзность проблем, которые сегодня стоят перед Украиной, поэтому у нас такой бардак в стране. С одной стороны, нужно бороться с московскими войсками, самозванцами и бандитами из Донецкой и Луганской областей, а с другой — необходимо проводить реформы. А тут балаган.

Ранее вы сказали: в том, что происходит сегодня в стране, во многом виноваты люди, продающие свой голос за гречку. А готовы ли рядовые жители к реформам, которые не дают сиюминутный эффект?

— Надо понимать, что народ и власть — это две силы, которые держат одну верёвку с двух сторон. Если народ не тянет верёвку в свою сторону, бюрократы, как пиявки, сосут из него кровь. Если народ тянет в свою сторону, тогда бюрократия ограничена в своих действиях. У нас пока народ не научился тянуть верёвку в свою сторону. Я сейчас не говорю о каком-то большом протесте, но ведь наш народ боится даже написать коллективное заявление и высказать свои требования к власти! Что тут поделаешь? Терпите тогда, так вам, значит, и надо.