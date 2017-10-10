Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Земан выразил личную точку зрения по Крыму, – посольство Чехии

Земан выразил личную точку зрения по Крыму, – посольство Чехии

Земан выразил личную точку зрения по Крыму, – посольство Чехии
Миклош Земан / Фото: oane.ws

Во время выступления в Страсбурге президент Чехии предложил заплатить Украине и "узаконить" аннексию Крыма

10.10.17

В посольстве Чешской Республики в Украине отметили, что президент Чехии Милош Земан во время выступления в ПАСЕ выразил личную точку зрения по аннексированному Крыму. Об этом заявил советник-посланник, пресс-секретарь посольства Чехии в Украине Давид Машек, передает УНИАН.

"Посольство зафиксировало появившуюся в СМИ информацию относительно выступления Земана в Парламентской ассамблее Совета Европы. По данным СМИ, в некоторых частях выступления речь шла о его личной точке зрения", – говорится в письменном ответе Машека.

При этом в посольстве отметили, что "с просьбой о комментарии необходимо обратиться в пресс-службу Офиса президента Чешской Республики".

Напомним, 10 октября во время выступления в Страсбурге президент Чехии предложил заплатить Украине и узаконить аннексию Крыма. Он также заявил, что пришло время снять санкции с РФ.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
МИД Украины официально ответил на заявление Земана о "продаже" КрымаКлимкин о Земане: его не исправитьВ оккупированном Крыму происходят колоссальные нарушения норм и стандартов ЮНЕСКО

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Исход. Год 27-й. Сергей Жадан об измене, жизни, смерти и пути 5604
  2. Смерть — это ничто. Смерть — это скучно, — Генри Марш 5819
  3. Ничего общего. 5 отличий референдумов в Крыму и Каталонии 4111
  4. Братство Святого Аваля. Кто займёт место Валерии Гонтаревой 3212
  5. Кому это выгодно. Евгений Головаха о вероятности Майдана-3 2620
  6. Войны памяти. От Украины до Австралии 1414
  7. Простая арифметика. Как научить детей учиться 3764
  8. Украина – не Дания. Чему украинцы могут научиться у датчан 2430
  9. От кролика уши. Кем был основатель журнала Playboy Хью Хефнер 2556
  10. Самый нетипичный ирландец. Дом, который построил Колм Тойбин 1845
  1. Привет из Чернобыля. Почему шведские экологи бьют тревогу 8588 / 9769
  2. Суд обязал испанскую полицию взять под охрану парламент Каталонии 6762 / 7464
  3. Умеренный климат Украины превращается в смесь пустыни и тропиков 4312 / 4801
  4. Сало в сентябре рекордно подорожало 2221 / 2438
  5. Буковель, самолеты МАУ и здание "1+1" должны быть проданы Приватбанком, - НБУ 2003 / 2221
  6. Эта возня сильно жрёт энергию, — Виталий Малахов, худрук Театра на Подоле 1965 / 2159
  7. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 1926 / 59043
  8. Марафон хомячков. Участие в Революции Достоинства по факту не дает никому достоинства 1718 / 1868
  9. 68-летняя Ивана Трамп назвала себя первой леди США 1630 / 1793
  10. "Хаббл" сфотографировал галактику-"рекордсмена" 1537 / 1740
  1. Марафон хомячков. Участие в Революции Достоинства по факту не дает никому достоинства 16 / 1868
  2. Простая арифметика. Как научить детей учиться 16 / 3764
  3. Донбасс отрабатывает свою карму, — блогер Олег Пономарь 15 / 100344
  4. Эта возня сильно жрёт энергию, — Виталий Малахов, худрук Театра на Подоле 14 / 2159
  5. Привет из Чернобыля. Почему шведские экологи бьют тревогу 14 / 9769
  6. Буковель, самолеты МАУ и здание "1+1" должны быть проданы Приватбанком, - НБУ 9 / 2221
  7. Исход. Год 27-й. Сергей Жадан об измене, жизни, смерти и пути 9 / 5604
  8. Искать по-серому. Как работают частные детективы в Украине 7 / 1032
  9. Нож из китового уса. Как чукчи победили российскую армию 7 / 29312
  10. Йося и его дети. История одесского гинеколога 6 / 81607
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.