Земан выразил личную точку зрения по Крыму, – посольство Чехии

Во время выступления в Страсбурге президент Чехии предложил заплатить Украине и "узаконить" аннексию Крыма

В посольстве Чешской Республики в Украине отметили, что президент Чехии Милош Земан во время выступления в ПАСЕ выразил личную точку зрения по аннексированному Крыму. Об этом заявил советник-посланник, пресс-секретарь посольства Чехии в Украине Давид Машек, передает УНИАН.

"Посольство зафиксировало появившуюся в СМИ информацию относительно выступления Земана в Парламентской ассамблее Совета Европы. По данным СМИ, в некоторых частях выступления речь шла о его личной точке зрения", – говорится в письменном ответе Машека.

При этом в посольстве отметили, что "с просьбой о комментарии необходимо обратиться в пресс-службу Офиса президента Чешской Республики".

Напомним, 10 октября во время выступления в Страсбурге президент Чехии предложил заплатить Украине и узаконить аннексию Крыма. Он также заявил, что пришло время снять санкции с РФ.