Закон о пенсионной реформе вступил в силу

В среду, 11 октября, в Украине вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины касательно повышения пенсий", дав старт пенсионной реформе.
Днем ранее текст законопроекта был опубликован в газете Голос Украины.
Положения закона относительно повышения пенсий применяются с 1 октября 2017 года.
Напомним, что 3 октября Верховная Рада приняла пенсионную реформу, которая предусматривает осовременивание пенсий с октября и повышение минимального страхового стажа для выхода на пенсию с 15 до 25 лет с 1 января 2018 года.