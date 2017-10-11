Чехи просят прощения у украинцев за слова своего президента

Наше посольство в Праге получает извинения от многочисленных граждан

В посольство Украины в Чехии поступили письменные извинения от многочисленных граждан в связи с заявлениями чешского президента Милоша Земана по Крыму.

Об этом у себя в Facebook написал посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

"Хочу поблагодарить десятки чехов, часто совершенно незнакомых людей, которые сегодня прислали посольству слова поддержки и извинений. Я хорошо знаю, что миллионы чешских друзей солидарны с украинцами в нашей борьбе против российского агрессора и оккупанта. Иначе и быть не может в стране, народ которой дал миру Вацлава Гавела", - отметил украинский дипломат.

Напомним, президент Чехии Милош Земан заявил, что считает захват Россией Крыма "завершенным делом", и предложил "узаконить" аннексию полуострова и выплатить Украине компенсацию.