Большинство россиян хотят воевать в Сирии до победного конца

Больше половины россиян (54%) считают, что России следует довести военную операцию в Сирии до победного конца. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Противоположного мнения придерживается треть (34%) респондентов.

Сторонники продолжения военной операции объясняют свою позицию тем, что необходимо победить терроризм, довести начатое дело до конца и добиться мира в Сирии. Те, кто поддерживает прекращение участия в войне, отмечают, что в ней гибнут россияне, это требует больших финансовых затрат, а также внутри страны много своих нерешенных проблем.

При этом большинство россиян (79%) считает, что Российские ВКС уже достигли в Сирии поставленных целей.

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Также большинство россиян (73%) выступает за оказание поддержки Дамаску и после завершения войны: с одной стороны, в форме гуманитарных грузов (75%), с другой – военно-технической (45%) и дипломатической (44%) помощи. За материальную поддержку высказываются существенно реже (25%).

Опрос был проведен 29-30 сентября 2017 года. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.