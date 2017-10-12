Полторак: Павловскому бежать некуда

Министр обороны Степан Полторак считает, что его зам Игорь Павловский, подозреваемый в растрате госсредств при закупке топлива для Минобороны, не сбежит из страны и позитивно характеризует своего подчиненного. Об этом глава оборонного ведомства заявил во время брифинга, передает УНИАН.

"Я думаю, что все вопросы, связанные с обвинениями, надо задавать НАБУ, которое возбудило дело и ведет следственные действия. Генерал Павловский исполнял свои обязанности с первого дня агрессии, исполнял их достаточно высокопрофессионально, был руководителем АТО "Мариуполь" во время активных боевых действий, но если он причастен к преступлению, он должен за это ответить", - заявил министр.

В то же время он обратился с просьбой ко всем гражданам Украины не обвинять в преступлении каких-либо людей до решения суда.

Министр также выразил убеждение, что Павловский никуда из страны не уедет.

"В принципе, Павловскому бежать точно некуда. Поскольку, будучи руководителем АТО "Мариуполь", он получил три уголовных дела в РФ. Я сомневаюсь в том, что у него есть деньги, судя по его декларации, для того, чтобы бежать в Европу или на какие-то острова. Следствие должно быть проведено абсолютно объективно, своевременно, без затягиваний, и мы должны получить ответ. Если он коррупционер, он должен сидеть в тюрьме. Если он не причастен к этому, или его вины там нет, суд об этом должен сказать. Если мы так работать не будем, а будем сразу обвинять людей, то у нас будет большая проблема", - заявил Полторак.

Напомним, 11 октября детективы НАБУ и САП задержали заместителя министра обороны Украины Игоря Павловского и директора Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Министерства Владимира Гулевича.

Их подозревают в причастности к коррупционной схеме по растрате государственных средств в сумме свыше 149 миллионов гривен при закупке топлива для Министерства обороны Украины.