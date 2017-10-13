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ГПУ зовет на допрос Януковича, Захарченко и Коряка

ГПУ зовет на допрос Януковича, Захарченко и Коряка
Виктор Янукович / Фото: Reuters

Троица проходит подозреваемыми в "церковном деле"

13.10.17 35
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Генеральная прокуратура вызывает бывшего президента Виктора Януковича, экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко экс-руководителя милиции Киева Валерия Коряка в качестве подозреваемых на допрос по делу о незаконном лишении свободы архиепископа Александра Драбинко.

Об этом свидетельствуют повестки, опубликованные на сайте Генпрокуратуры.

Захарченко должен явиться на допрос 17 октября в 9.30, Коряк – в 10.30,а  Янукович через час - на 11.30.

Напомним, Захарченко, Янукович и Коряк подозреваются в незаконном лишении свободы Александра Драбинко – личного помощника ныне покойного Предстоятеля Украинской православной церкви Митрополита Киевского и всея Украины Владимира. Следователи считают, что Янукович и его окружение оказывали давление на покойного митрополита, чтобы заставить отречься от престола.

Свидетелем по этому делу проходит народный депутат от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский.

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