ГПУ зовет на допрос Януковича, Захарченко и Коряка

Генеральная прокуратура вызывает бывшего президента Виктора Януковича, экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко экс-руководителя милиции Киева Валерия Коряка в качестве подозреваемых на допрос по делу о незаконном лишении свободы архиепископа Александра Драбинко.
Об этом свидетельствуют повестки, опубликованные на сайте Генпрокуратуры.
Захарченко должен явиться на допрос 17 октября в 9.30, Коряк – в 10.30,а Янукович через час - на 11.30.
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Напомним, Захарченко, Янукович и Коряк подозреваются в незаконном лишении свободы Александра Драбинко – личного помощника ныне покойного Предстоятеля Украинской православной церкви Митрополита Киевского и всея Украины Владимира. Следователи считают, что Янукович и его окружение оказывали давление на покойного митрополита, чтобы заставить отречься от престола.
Свидетелем по этому делу проходит народный депутат от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский.