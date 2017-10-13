Жертвами войны на Донбассе с начала года стали 400 мирных жителей, - ОБСЕ

Это на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года

Первый замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хаг заявляет, что в текущем году наблюдатели подтвердили 400 жертв среди гражданского населения на Донбассе.

Об этом он сообщил на брифинге в оккупированном Донецке, который транслировался в социальной сети Facebook.

"Все еще есть случаи нарушения режима прекращения огня, которые документирует Миссия. Были определенные дни, когда мы фиксировали почти до тысячи нарушений режима прекращения огня, а также другие дни, когда нарушения режима тишины снижались вдвое. Сейчас, к сожалению, продолжение боевых действий все еще приводит к гражданским жертвам. В период с 1 января 2017 года и по 12 октября подтверждено 400 жертв среди гражданского населения", - отметил Хаг.

Он не уточнил, сколько из этого количества человек погибли, а сколько получили ранения.

По его словам, это на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Однако летом количество нарушений режима прекращения огня снизилось, и то же за этот период наблюдалось по количеству жертв среди гражданских. Поэтому наблюдается явное соотношение между количеством нарушений режима прекращения огня и количеством жертв среди мирного населения, миссия может подтвердить", - сказал Хаг.

Он напомнил, что причиной появления нарушений режима "тишины" служит размещение тяжелого вооружения в районах, где оно должно быть отведено, а также близкое размещение сторонами вооружения у линии соприкосновения.

Напомним, по данным СММ ОБСЕ, боевики ОРЛО установили на горе князя Игоря под Луганском лазер для того, чтобы мешать камере ОБСЕ фиксировать обстрелы на данном участке фронта.