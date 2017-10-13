ГПУ обвинила своего первого экс-зама в финансовых махинациях

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Так, бывший первый заместитель Генерального прокурора и директор комплекса отдыха "Пуща-Водица" подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. ч. 2 и 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.

В период 2008-2010 годов в то время заместитель и в дальнейшем первый заместитель Генпрокурора, действуя по предварительному сговору с директором комплекса отдыха совершили самовольный противоправный захват земельного участка площадью 1,0457 га и самовольно построили жилой дом площадью 1068 м кв. и прилегающих сооружений.

Такие действия нанесли ущерб государству в размере более 1,2 млн грн, что является тяжким преступлением.

Кроме того, в декабре 2010 года первый заместитель Генпрокурора противоправно приобрел указанное недвижимое имущество, рыночная стоимость которого в 2010 году составляла почти 8,4 млн грн.

В настоящее время не удалось установить местонахождение экс-чиновника ГПУ. В соответствии с требованиями УПК подозреваемый объявлен в розыск. Решается вопрос обращения в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

Также 12 октября 2017 года заместитель главы ГПУ в присутствии адвоката сообщил о подозрении директору ГП "Комплекс отдыха "Пуща-Водица".

Стоит отметить, что директором комплекса отдыха является Евгений Егоров, а бывший заместитель Генпрокурора, который скрывается от следствия - Ренат Кузьмин.

Напомним, Луценко обнаружил на фондовом рынке "мусор" на 25 миллиардов.