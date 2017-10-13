В Охматдете умерла 10-летняя девочка, которая отравилась грибами

В столичной детской больнице от отравления грибами умерла 10-летняя жительница Черниговской области.
Об этом сообщили в Черниговском областном лабораторном центре Минздрава Украины.
Согласно сообщению, 11 октября ребенок из с. Журавка Варвинского района в тяжелом состоянии был госпитализирован в Национальную детскую специализированную больницу "Охматдет".
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Вчера ребенок умер.
По предварительным данным, причиной отравления стали жареные сыроежки, но у медиков есть подозрение, что среди сыроежек была бледная поганка.
В этом году на Черниговщине грибами отравились 17 человек, двое детей умерли.