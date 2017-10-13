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Главная » Страна » В Охматдете умерла 10-летняя девочка, которая отравилась грибами

В Охматдете умерла 10-летняя девочка, которая отравилась грибами

В Охматдете умерла 10-летняя девочка, которая отравилась грибами
Getty Images

Врачи центральной украинской больницы оказались бессильны

13.10.17 43
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В столичной детской больнице от отравления грибами умерла 10-летняя жительница Черниговской области.

Об этом сообщили в Черниговском областном лабораторном центре Минздрава Украины.

Согласно сообщению, 11 октября ребенок из с. Журавка Варвинского района в тяжелом состоянии был госпитализирован в Национальную детскую специализированную больницу "Охматдет".

Вчера ребенок умер.

По предварительным данным, причиной отравления стали жареные сыроежки, но у медиков есть подозрение, что среди сыроежек была бледная поганка.

В этом году на Черниговщине грибами отравились 17 человек, двое детей умерли.

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