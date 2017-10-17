День Ч. Чего ждать от акции 17 октября

17 октября под стенами Верховной Рады должна состояться одна из самых массовых акций за последнее время – "Большая политическая реформа". Пожалуй, впервые после Евромайдана собирается настолько широкая коалиция партий и общественных организаций: "Рух новых сил" Михаила Саакашвили, ДемАльянс, Свобода, Национальный корпус, Самопомощь, Гражданская позиция, Автомайдан, Центр противодействия коррупции и другие организации, нередко с очень напряженной историей взаимоотношений. Объединили их три требования: создание антикоррупционных судов, изменение избирательной системы на пропорционалку с открытыми списками, ограничение депутатской неприкосновенности.
Несмотря на пестрый состав участников, члены оргкомитета акции публично избегают взаимной критики, но и о взаимном доверии речь, конечно, не идет. Так, не все довольны тем, что активнее всех одеяло на себя тянет Михеил Саакашвили, за несколько дней до акции обнародовавший свой список требований к власти, добавив туда требования о борьбе с коррупцией, моратории на повышение тарифов и т.д. "Эти требования, пожалуй, правильные, но они размывают наш месседж. Заявили о трех требованиях – суды, открытые списки, неприкосновенность – их и надо придерживаться. А так власть попытается "заговорить тему", дескать, мы тут выступаем за все хорошее и против всего плохого", – рассказал Фокусу один из членов оргкомитета.
А правые силы обеспокоены тем, что о своем намерении присоединиться к акции заявили в организации "Киевпрайд", защищающей права ЛГБТ-сообщества, с которым у националистов, мягко говоря, сложные отношения. "Это чистой воды провокация Банковой. Расчет на то, что наши ребята не будут спокойно стоять и смотреть на них и их флаги, начнется конфликт, и власть получит нужную ей картинку – типа гляньте на них, это люди что-то от нас требуют, а сами не могут даже между собой договориться", - сказал изданию один из правых лидеров.
Скорее всего, дело не закончится тем, что участники акции помитингуют и разъедутся по домам. Вполне вероятно, что в правительственном квартале будут установлены палатки и протест станет бессрочным
В "Киевпрайде" заверили Фокус, что их представители, безусловно, будут на акции 17 октября, и категорически отвергли обвинения в том, что их участие является чьей-то технологией или провокацией. "Думаю, представители правых партий понимают, что мирный характер акции – в наших общих интересах. Даже если они рассматривают наше присутствие на акции как провокацию, самое лучшее, что они могут сделать – не реагировать на нее. Уверен, что у этих организаций есть достаточно ресурсов и опыта, чтобы локализировать любой конфликт во время акции, но не за счет нашего права на мирные собрания", - сказал Фокусу один из лидеров организации Зорян Кись. Что касается "радужного" флага, то в "Киевпрайде" готовы от него отказаться, поскольку их оппоненты воспринимают его как отдельное политическое требование, а акция посвящена исключительно вопросам неприкосновенности, антикоррупционных судов и открытых списков. "Но это требование должно касаться не только нас. Мы на это согласны, но только если мы не увидим на акции других флагов, кроме государственного, и символики партий/организаций, участвующих в акции. Например, красно-черных флагов или флага ЕС, которые тоже можно трактовать как отдельные политические требования", - рассказал Кись.
Предварительные планы организаторов таковы: с утра народ собирается под зданием ВР, а народные депутаты-участники акции идут на заседание согласительного совета с одним требованием – включить в повестку дня заседания и немедленно проголосовать за три профильных закона, отвечающие требованиям демонстрантов. Если власть выполнит это требование, то акцию можно будет считать завершенной. Но в такое развитие событий не особо верят сами организаторы.
Власть, в свою очередь, пытается перехитрить оппонентов. Так, начало планарного заседания перенесли с 10 часов утра на час дня, мотивируя это тем, что надо провести заседание согласительного совета, а в понедельник, как известно, был официальный выходной. Но ситуация, когда первый день пленарной недели – выходной, возникает не в первый раз. Обычно в таких случаях в 9 утра оперативно проводился согласительный совет, Рада открывалась как обычно, в 10 часов, или с небольшим опозданием, но никак не в 13.
Вторая контртехнология – начать рассмотрение медицинской реформы. В парламенте есть масса ее противников, к документу зарегистрированы сотни правок, потому этот вопрос наверняка будет рассматриваться долго, как в свое время было с судебной реформой. А согласно регламенту ВР, если депутаты уже начали рассматривать какой-то законопроект, они не могут прерваться для рассмотрения других, следовательно, требования оппозиции можно будет отвергнуть сугубо под формальным предлогом. Кроме того, власть сможет обставить все таким образом: оппозиция со своими требованиями срывает принятие важнейшей и прогрессивной медицинской реформы, которая затрагивает интересы каждого украинца, следовательно, работает против интересов страны.
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Скорее всего, дело не закончится тем, что участники акции, которых скорее всего будет как минимум несколько тысяч, помитингуют и разъедутся по домам. Вполне вероятно, что в правительственном квартале будут установлены палатки и протест станет бессрочным – до выполнения всех требований. Представители власти активно распускают слухи о том, что оппозиция намерена силой прорываться в парламент или даже штурмовать Администрацию президента. Тем более, что среди участников акции есть немало привычных к силовым действиям людей – например, те же националисты. Но в своих заявлениях организаторы акции не устают подчеркивать – она будет исключительно мирной и цивилизованной, никаких штурмов и провокаций никто не планируют. "Мы сами пока не можем точно сказать, чем все закончится. Многое будет зависеть от того, будет власть игнорировать нас или нет", - сказал Фокусу один из лидеров националистов.