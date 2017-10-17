День Ч. Чего ждать от акции 17 октября

Несмотря на слухи о возможных провокациях, организаторы уверяют, что акция будет исключительно мирной. Но чем и когда она может закончиться, сами не берутся прогнозировать

17 октября под стенами Верховной Рады должна состояться одна из самых массовых акций за последнее время – "Большая политическая реформа". Пожалуй, впервые после Евромайдана собирается настолько широкая коалиция партий и общественных организаций: "Рух новых сил" Михаила Саакашвили, ДемАльянс, Свобода, Национальный корпус, Самопомощь, Гражданская позиция, Автомайдан, Центр противодействия коррупции и другие организации, нередко с очень напряженной историей взаимоотношений. Объединили их три требования: создание антикоррупционных судов, изменение избирательной системы на пропорционалку с открытыми списками, ограничение депутатской неприкосновенности.

Несмотря на пестрый состав участников, члены оргкомитета акции публично избегают взаимной критики, но и о взаимном доверии речь, конечно, не идет. Так, не все довольны тем, что активнее всех одеяло на себя тянет Михеил Саакашвили, за несколько дней до акции обнародовавший свой список требований к власти, добавив туда требования о борьбе с коррупцией, моратории на повышение тарифов и т.д. "Эти требования, пожалуй, правильные, но они размывают наш месседж. Заявили о трех требованиях – суды, открытые списки, неприкосновенность – их и надо придерживаться. А так власть попытается "заговорить тему", дескать, мы тут выступаем за все хорошее и против всего плохого", – рассказал Фокусу один из членов оргкомитета.

А правые силы обеспокоены тем, что о своем намерении присоединиться к акции заявили в организации "Киевпрайд", защищающей права ЛГБТ-сообщества, с которым у националистов, мягко говоря, сложные отношения. "Это чистой воды провокация Банковой. Расчет на то, что наши ребята не будут спокойно стоять и смотреть на них и их флаги, начнется конфликт, и власть получит нужную ей картинку – типа гляньте на них, это люди что-то от нас требуют, а сами не могут даже между собой договориться", - сказал изданию один из правых лидеров.

Скорее всего, дело не закончится тем, что участники акции помитингуют и разъедутся по домам. Вполне вероятно, что в правительственном квартале будут установлены палатки и протест станет бессрочным

В "Киевпрайде" заверили Фокус, что их представители, безусловно, будут на акции 17 октября, и категорически отвергли обвинения в том, что их участие является чьей-то технологией или провокацией. "Думаю, представители правых партий понимают, что мирный характер акции – в наших общих интересах. Даже если они рассматривают наше присутствие на акции как провокацию, самое лучшее, что они могут сделать – не реагировать на нее. Уверен, что у этих организаций есть достаточно ресурсов и опыта, чтобы локализировать любой конфликт во время акции, но не за счет нашего права на мирные собрания", - сказал Фокусу один из лидеров организации Зорян Кись. Что касается "радужного" флага, то в "Киевпрайде" готовы от него отказаться, поскольку их оппоненты воспринимают его как отдельное политическое требование, а акция посвящена исключительно вопросам неприкосновенности, антикоррупционных судов и открытых списков. "Но это требование должно касаться не только нас. Мы на это согласны, но только если мы не увидим на акции других флагов, кроме государственного, и символики партий/организаций, участвующих в акции. Например, красно-черных флагов или флага ЕС, которые тоже можно трактовать как отдельные политические требования", - рассказал Кись.

Предварительные планы организаторов таковы: с утра народ собирается под зданием ВР, а народные депутаты-участники акции идут на заседание согласительного совета с одним требованием – включить в повестку дня заседания и немедленно проголосовать за три профильных закона, отвечающие требованиям демонстрантов. Если власть выполнит это требование, то акцию можно будет считать завершенной. Но в такое развитие событий не особо верят сами организаторы.

Власть, в свою очередь, пытается перехитрить оппонентов. Так, начало планарного заседания перенесли с 10 часов утра на час дня, мотивируя это тем, что надо провести заседание согласительного совета, а в понедельник, как известно, был официальный выходной. Но ситуация, когда первый день пленарной недели – выходной, возникает не в первый раз. Обычно в таких случаях в 9 утра оперативно проводился согласительный совет, Рада открывалась как обычно, в 10 часов, или с небольшим опозданием, но никак не в 13.

Вторая контртехнология – начать рассмотрение медицинской реформы. В парламенте есть масса ее противников, к документу зарегистрированы сотни правок, потому этот вопрос наверняка будет рассматриваться долго, как в свое время было с судебной реформой. А согласно регламенту ВР, если депутаты уже начали рассматривать какой-то законопроект, они не могут прерваться для рассмотрения других, следовательно, требования оппозиции можно будет отвергнуть сугубо под формальным предлогом. Кроме того, власть сможет обставить все таким образом: оппозиция со своими требованиями срывает принятие важнейшей и прогрессивной медицинской реформы, которая затрагивает интересы каждого украинца, следовательно, работает против интересов страны.

Скорее всего, дело не закончится тем, что участники акции, которых скорее всего будет как минимум несколько тысяч, помитингуют и разъедутся по домам. Вполне вероятно, что в правительственном квартале будут установлены палатки и протест станет бессрочным – до выполнения всех требований. Представители власти активно распускают слухи о том, что оппозиция намерена силой прорываться в парламент или даже штурмовать Администрацию президента. Тем более, что среди участников акции есть немало привычных к силовым действиям людей – например, те же националисты. Но в своих заявлениях организаторы акции не устают подчеркивать – она будет исключительно мирной и цивилизованной, никаких штурмов и провокаций никто не планируют. "Мы сами пока не можем точно сказать, чем все закончится. Многое будет зависеть от того, будет власть игнорировать нас или нет", - сказал Фокусу один из лидеров националистов.