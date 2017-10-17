Маршрут поезда "Киев-Перемышль" временно сокращен

Ограничение будет действовать до 27 октября

Скоростной поезд Интерсити+ "Киев-Перемышль" изменил маршрут на время модернизации железнодорожной линии. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализницы.

С 16 по 27 октября поезда будут следовать до станций "Медика" в Польше и "Львов" в Украине.

Движение поездов на участке Перемышль – Хурк не будет осуществляться.

Для пассажиров, следующих в Перемышль, на станции Медика польская железная дорога обеспечит пересадку на автобусы в Перемышль и в обратном направлении.

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Второй поезд Интерсити+ в Польшу – №716/715 "Киев - Перемышль - Киев" через Винницу, Хмельницкий, Тернополь – в период с 16 по 27 октября будет курсировать по действующему расписанию, но с ограничением маршрута до ст. Львов.