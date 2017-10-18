Председатель правления КРИСТАЛБАНК а Леонид Гребинский рассказал, как сделать обслуживание в банковских отделениях доступным для 1 млн слабослышащих украинцев, о поддержке уникального спортивного проекта для детей c аутизмом и о спонсорстве участия первого спортсмена-любителя из Украины, отобранного на ежегодный мировой чемпионат IRONMAN на Гавайских островах

В последнее время корпоративная социальная ответственность стала "must have" для большинства крупных компаний. Кто-то реализует инициативы в сфере экологии, кто-то поддерживает культуру и искусство, а КРИСТАЛБАНК сконцентрировался на проектах для людей с особыми потребностями. Почему вы выбрали именно это направление?

— В отличие от развитых стран, в Украине люди с инвалидностью практически не вовлечены в активную общественную жизнь. Это происходит из-за того, что городская среда, сфера обслуживания и заведения досуга у нас оказываются недружественными для людей с особыми потребностями. В результате элементарные вещи, такие как покупки в магазине или оформление карты в банке, вызывают у людей с инвалидностью затруднения. Несмотря на то, что законодательство гарантирует таким лицам равноправие, в реальности их возможности ограничены. Поэтому мы решили на личном примере продемонстрировать, как можно изменить ситуацию к лучшему.

То есть вы начали изменения со своих отделений? Вы сделали их более доступными для людей с особыми потребностями?

— Да, это так. В августе в одном из наших столичных отделений по адресу ул. Кудрявский спуск, 2 мы установили специальное программное обеспечение ConnectPRO, которое позволяет слабослышащим клиентам беспрепятственно вести диалог с банковскими работниками. Эта технология способна заменить живое общение там, где без него не обойтись, — при оформлении платёжной карты, депозитного или кредитного договора и т. п.

Как это работает?

— Чтобы воспользоваться программой, в отделении нужно найти персонализированную наклейку с надписью «Обслуживаем неслышащих», отсканировать QR-код при помощи QR-сканера на смартфоне или ввести ссылку getbw.me/crystlabank в мобильном браузере, и можно начинать диалог с представителями банка.

А в других банках такое есть?

— Среди работающих в Украине банков мы стали первыми, кто позаботился таким образом о слабослышащих клиентах. Ранее подобную систему успели опробовать в некоторых кафе и ресторанах, но вот до финучреждений дело не доходило.

Возможно, теперь другие банки последуют вашему примеру и адаптированных для слабослышащих граждан банковских отделений в стране станет больше?

— Пока наше флагманское отделение на Кудрявском спуске — единственное в своём роде. Но до конца года мы собираемся установить программу ConnectPRO на рабочие места сотрудников почти по всей сети отделений КРИСТАЛБАНКа. Тогда таких дружественных к слабослышащим банковских офисов будет уже около 20. Кроме этого, мы надеемся, что нашему примеру последуют другие финансовые учреждения. Ведь мы сегодня рассказываем об этом начинании не ради самопиара, а для того, чтобы донести информацию коллегам по банковскому рынку и продемонстрировать людям с особыми потребностями, что мир меняется и поворачивается к ним лицом.

В фокусе вашего внимания только адаптация отделений для лиц с проблемами со слухом, или у вас есть и другие проекты социальной направленности?

— Конечно! С конца прошлого года КРИСТАЛБАНК поддерживает уникальный благотворительный спортивный проект для детей-аутистов Kids Autism Games на столичном НСК «Олимпийский».

Как КРИСТАЛБАНК помогает этому проекту?

— КРИСТАЛБАНК предоставляет организаторам Kids Аutism Games ежемесячную благотворительную помощь. Кроме этого, финучреждение обеспечивает информационную поддержку проекта в каждом отделении сети. Для клиентов, у которых появляется желание помочь Kids Autism Games, в помещениях банка установлены благотворительные спорт-боксы. Собранные средства направляются на покупку спортивного инвентаря.

Тренировки Kids Autism Games приносят пользу таким особенным деткам?

— Первый этап проекта показал очень хорошие результаты — улучшение моторики, состояния здоровья и, главное, социализации. Только посмотрите на фотографии с тренировок — видите, как дети взаимодействуют друг с другом, улыбаются, общаются. Даже не скажешь, что это малыши с особыми потребностями.

Проект Kids Autism Games пользуется популярностью среди родителей детей-аутистов?

— После первого удачного сезона интерес со стороны семей, где есть дети с такими особенностями, значительно возрос. Осенью три новые группы по 20 человек сформировались буквально за пару дней. Но ещё больше желающих остаются в списке ожидания. Организаторы проекта думают о его расширении. И чтобы дать возможность тренироваться всем особенным деткам, которые нуждаются в поддержке, КРИСТАЛБАНК призывает присоединяться к инициативе всех неравнодушных.

А взрослым спортсменам КРИСТАЛБАНК помогает?

— В октябре благодаря спонсорской поддержке КРИСТАЛБАНКа впервые в истории спортсмен-любитель из Украины Юрий Клим поучаствовал в чемпионате мира по триатлону IRONMAN в городе Кайлуа-Кона на Большом острове Гавайского архипелага.

Юрий Клим

Почему вы решили поддержать Юрия?

— Юрию Климу КРИСТАЛБАНК помог воплотить в жизнь заветную мечту — принять участие в самом знаковом событии в триатлоне, которым является чемпионат IRONMAN. За плечами у Юрия огромный опыт — забег по пустыне Сахара, победа в забеге на Эльбрус и множество других спортивных достижений, а впереди — новые успехи. И я считаю, что социально ответственный бизнес обязан создавать для наших чемпионов лучшие возможности для участия в зарубежных соревнованиях. Ведь за международными турнирами наблюдают миллионы людей по всему миру, а победы украинских спортсменов становится гордостью для страны.