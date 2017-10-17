В Перемышль можно будет доехать поездом с Одессы

С 10 декабря 2017 года

Укрзализныця анонсировала запуск нового поезда сообщением Одессе-Перемышль. Об этом сообщила пресс-служба компании в Twitter.

"С 10 декабря 2017 года, с введением графика движения поездов на 2017/2018 год, Укрзализныця вводит новый поезд №36 / 35 Одесса – Перемышль", - говорится в сообщении.

Исполняющий обязанности главы компании Евгений Кравцов добавил, что поезд будет курсировать ежедневно и делать остановки в Жмеринке, Тернополе, Львове, Вапнярке, Хмельницком и других городах.

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Напомним, австрийские федеральные железные дороги на своем сайте уже внесли в систему бронирования новый беспересадочный поезд, который будет курсировать между Киевом и Веной через Львов.