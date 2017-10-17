Боевая готовность. Как прошел первый день протестов под Верховной Радой

Суть акции "Большая политическая реформа" – требование к депутатам Верховной Рады принять три законопроекта (об ограничении депутатской неприкосновенности, о создании антикоррупционного суда, об открытых избирательных списках), выдвинутое сторонниками ряда политсил (Демальянс, Самопомощь, Рух новых сил и другими) и общественных организаций.

Источники Фокуса в правоохранительных органах накануне акции протеста 17 октября, которую ее организаторы поспешили назвать всеукраинской (хотя участников было не более 3500-4000), рассказывали о том, что с 4:30 утра силовики были в полной боевой готовности. Днем ранее полицейским были розданы веревки, чтобы "паковать" участников митинга. "Я отработал две ночных смены, но мне сказали, если хочу продолжать работать в полиции, отдыхать не получится: или ночуй на работе, или бери такси и езжай под парламент. В пять утра чтобы как штык был под Верховной Радой. В противном случае увольняйся сам или поможем", – говорит Виктор, щедро украшая комментарий матом.

То, что происходило с утра в центре Киева, иначе как анархией не назовешь. Высшие руководители переводили стрелки друг на друга, а полицейские оказались заложниками ситуации. Кстати, многие из них говорят, что готовы бросить каски и щиты, но не пойдут на силовой сценарий.

Руководитель Нацполиции Киева Андрей Крищенко в комментарии Фокусу подчеркнул, что в правительственном квартале задействовано 3600 людей в форме, однако в случае возникновения любых ЧП у полиции есть солидный резерв. Солидный резерв, по нашей информации, это еще более двух тысяч силовиков.

































































"Полицейское государство". Так в двух словах характеризовали происходящее представители позвавших людей на улицу политсил, с лидерами которыми поговорил Фокус в формате "тет-а-тет". В правительственном и прилегающих кварталах действительно наблюдался бедлам с большой буквы. Больше десятка улиц были перекрыты. Это вызвало транспортный коллапс и многочисленные истерики водителей, которым надо было доехать до работы. Меры безопасности были такими, которые не наблюдались ни во время бескровной Оранжевой революции, ни во время кровопролитной Революции достоинства. Все подъезды к Киеву были заблокированы патрульными, а водителей, которые въезжали в столицу, останавливали и тщательно проверяли их багажники и салоны.

Как сообщил Фокусу спикер Верховной Рады Андрей Парубий, два законопроекта – об ограничении депутатской неприкосновенности и создании антикоррупционного суда – парламент рассмотрит в четверг, 19 октября. "Избирательный" пункт требований – открытый вопрос, поскольку власти ждут рекомендаций Венецианской комиссии.

День протестов закончился тем, что у парламента были установлены почти три десятка палаток.