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Россия продлила Януковичу право на пребывание в стране еще на год

Россия продлила Януковичу право на пребывание в стране еще на год
Виктор Янукович / Фото: КоммерсантЪ

По словам адвоката, беглый бывший президент Украины не намерен получать российское гражданство

18.10.17 1094
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Управление по вопросам миграции главка МВД России по Ростовской области продлило право на временное убежище для беглого бывшего президента Виктора Януковича до 26 октября 2018 года. Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на слова адвоката Януковича Виталия Сердюка.

"Причинами, ставшими основанием для убежища, являются политическое преследование и угроза жизни на территории Украины. Они не отпали, в связи с чем и был продлен срок действия документа", – сказал адвокат.

По его словам, Янукович не получал российского гражданства или вида на жительство в РФ и не намерен делать этого в будущем.

"Только временное убежище до возвращения на территорию Украины", – добавил Виталий Сердюк.

Источник издания в правоохранительных органах сообщил, что никаких иных документов для легального пребывания в России у Януковича нет. Сведений о получении им российского гражданства, вида на жительство или общегражданского паспорта нет ни в одном из учетов МВД.

Также сообщается, что место официальной регистрации Янукович также не менял. Таким образом, он по-прежнему зарегистрирован в частном жилом доме на улице Еременко в Ростове-на-Дону.

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https://www.dobovo.com/ru/
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