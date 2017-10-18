Польская нефтегазовая компания получила доступ к украинской "трубе"

До сих пор PGNiG поставляла газ только к границе с Украиной

Польская нефтегазовая компания (PGNiG) отныне сможет напрямую поставлять газ поставщикам в Украине благодаря доступу к украинским газопроводам. Это предусматривает подписанное соглашение между PGNiG и ПАО "Укртрансгаз", передает Укринформ.

"Соглашение дает возможность PGNiG пользоваться украинскими газовыми системами", – информирует польская компания.

Она отмечает, что до сих пор PGNiG поставляла газ только к границе с Украиной.

Как подчеркнул заместитель главы PGNiG Мацей Возняк, соглашение с Укртрансгазом является очередным этапом развития торговой деятельности PGNiG в Украине.

Возняк отметил, что его компания внимательно следит за ситуацией на газовом рынке Украины.

"Если возникнут благоприятные условия, то мы это используем для интенсификации торговой деятельности", – заявил Возняк.

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Напомним, с августа 2016 года до конца первого полугодия этого года PGNiG поставила в Украину 660 млн куб.м газа.