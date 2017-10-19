Лишь РФ была против расширения миссии ОБСЕ на украинско-российской границе

Делегация Украины в ОБСЕ выразила разочарование единоличным отказом России дать согласие на расширение мандата миссии наблюдателей на весь участок границы, прилегающий к временно неконтролируемой территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"В связи с принятием этого решения (о продлении мандата СММ на КПП "Гуково" и "Донецк" до 31 января 2018 года, – ред.) делегация Украины в ОБСЕ произнесла интерпретирующее заявление, в котором выразила глубокое разочарование единоличным отказом России дать согласие на расширение мандата миссии на весь участок границы, прилегающий к временно не контролируемой правительством Украины территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Такие действия Российской Федерации свидетельствуют о сознательном нежелании способствовать деэскалации ситуации на Донбассе и сознательном намерении продолжать поставки тяжелого оружия, военного оборудования и боеприпасов, боевиков и наемников, осуществлять поддержку террористической деятельности на территории Украины", – говорится в комментарии МИД.

Делегация Украины призвала Российскую Федерацию к неукоснительному выполнению взятых обязательств в рамках Минских договоренностей, прежде всего положения п.4 Минского протокола от 5 сентября 2014 года по установлению контроля и постоянного мониторинга ОБСЕ над временно неконтролируемым участком украинско-российской государственной границы с созданием зоны безопасности вдоль границы со стороны Украины и России, прогресс в выполнении которого является критически важным для деэскалации ситуации на Донбассе.

Напомним, сегодня, 19 октября, Постоянный совет ОБСЕ продлил мандат СММ в пунктах пропуска на украинско-российской границе "Гуково" и "Донецк" до 31 января 2018 года.