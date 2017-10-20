Bellingcat считает новое фото "Бука" окончательным доказательством причастности РФ к катастрофе MH17

Фотография была сделана, вероятно, в городе Макеевка 17 июля 2014 года, в день трагедии

Экспертно-журналистская группа Bellingcat считает новое фото "Бука", опубликованное Объединенной следственной группой (JIT) в четверг, 19 октября, доказательством того, что Boeing, выполнявший рейс MH17, сбил российский зенитный ракетный комплекс. Об этом сообщает DW.

По оценке группы расследователей, отличительные особенности запечатленного на снимке ЗРК полностью совпадают с теми, что видны на правом борту "Бука 332" в России почти за 4 недели до крушения самолета "Малайзийских авиалиний" на востоке Украины.

"После сегодняшнего дня, когда было опубликовано девятое доказательство присутствия на востоке Украины установки, принадлежавшей Вооруженным силам РФ, никаких сомнений в этом быть не может", – говорится в сообщении Bellingcat.

В свою очередь, в JIT пока определенных выводов по опубликованной фотографии не озвучивали. По информации следователей, фотография была, вероятно, сделана в городе Макеевка 17 июля 2014 года, в день трагедии.

"JIT подозревает, что это именно тот "Бук", из которого был сбит рейс МН17", – отмечается в сообщении следственной группы в соцсети "Вконтакте". В то же время JIT обратилась к общественности с просьбой сообщить детали об обстоятельствах этого снимка тех, кому что-либо об этом известно.

Напомним, катастрофа Boeing 777 "Малайзийских авиалиний" произошла 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью. Жертвам катастрофы стали все 298 человек, которые находились на борту. Большинство из них были гражданами Нидерландов.

Международная команда по расследованию катастрофы самолета пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой, выпущенной из ЗРК "Бук", доставленного с территории России.