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Главная » Страна » Фото Розенблат попытался вывезти материалы по "янтарному делу", – НАБУ

Фото Розенблат попытался вывезти материалы по "янтарному делу", – НАБУ

<span class="label red">Фото</span> Розенблат попытался вывезти материалы по "янтарному делу", – НАБУ
Борислав Розенблат / Фото: УНИАН

В Антикоррупционном бюро объяснили вчерашнее задержание Розенблата

20.10.17 91
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Народный депутат Борислав Розенблат пытался вывезти из страны важные для расследования "янтарного дела" материалы. Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

"19 октября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины предотвратили вывоз за границу народным депутатом Бориславом Розенблатом материалов, важных для расследования так называемого "янтарного дела", а также обеспечили его участие в судебном заседании по продлению обязательств", – говорится в сообщении. Кроме того, у детективов были сведения, что подозреваемый мог иметь при себе документы для выезда за границу с признаками подделки.

Неотложные следственные действия (обыск в самолете) были проведены в соответствии с ч.3 ст.233 Уголовного процессуального кодекса Украины (до вынесения постановления следственного судьи) с целью сохранения имущества, которое может иметь признаки вещественных доказательств. При этом задержание народного избранника не проводилось.

В ходе обыска, проведенного непосредственно в самолете, детективы НАБУ изъяли у Розенблата мобильные телефоны, планшет; изделия внешне схожие с драгоценностями; платежные карточки, эмитированные зарубежными банками; паспорт гражданина Украины для выезда за границу и дипломатический паспорт.

Отмечается, что для пересечения границы народный депутат использовал именно дипломатический паспорт, хотя его поездка была частной и не связанной с выполнением профессиональных обязанностей, что он признал публично.

По информации, полученной детективами НАБУ от Аппарата Верховной Рады и Министерства иностранных дел Украины, дипломатический паспорт был выдан Розенблату 17 октября в ответ на его обращение – якобы для осуществления рабочей поездки в Израиль в период с 18 по 22 октября "с целью изучения возможностей по кооперации и сотрудничества между Украиной и Торгово-промышленной палатой Израиля и Ассоциацией производителей Израиля". Но, учитывая изъятые при обыске авиабилеты, в это время народный депутат планировал находиться в Германии. Законность получения подозреваемым дипломатического, а также заграничного паспортов проверяется.

Заявления подозреваемого о том, что он заранее сообщил следователям о своем путешествии в Германию, не соответствуют действительности. Письмо, которое Розенблат в подтверждение своих слов опубликовал на персональной странице в сети Facebook, поступило в НАБУ уже после того, как рейс на Кельн должен был вылететь из Киева.

После проведения обыска в самолете детективы НАБУ вручили Розенблату повестки о необходимости его прибытия в Соломенский районный суд Киева для участия в заседании по продлению ему обязанностей подозреваемого.

Изъятое при обыске у Розенблата

Фото: facebook.com/nabu.gov.ua

Напомним, утром 19 октября в аэропорту "Киев" сотрудники НАБУ задержали Розенблатта при попытке вылететь в Кельн.

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