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Документ Наталья Поклонская является гражданкой Украины

<span class="label red">Документ</span> Наталья Поклонская является гражданкой Украины
Фото из открытых источников

Удивительное -  рядом

20.10.17 5283
2200

Депутат Госдумы РФ Наталия Поклонская все еще остается гражданкой Украины. 

Это следует из ответа Администрации президента на запрос народного депутата Сергея Лещенко.

Об этом сообщает Украинская правда

Из ответа становится понятно, что ни Миграционная служба, ни Министерство иностранных дел, ни другие дипломатические учреждения не присылали президенту представление о лишении Поклонской украинского гражданства.

"Согласно статьям 24 и 25 Закона "О гражданстве" полномочия по подготовке представлений об утрате лицами гражданства Украины на рассмотрение комиссии при президенте по вопросам гражданства осуществляется Государственной миграционной службой, Министерством иностранных дел, дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями", - объясняют в администрации.

В ведомстве отметили, что сами послали в миграционную службу и МИД соответствующее обращение и ждут реакции.

Напомним, Наталью Поклонскую предложили канонизировать.

 

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