В Сети опубликовали видео похищения 1,5-месячного младенца возле детского садика в Киеве.
Видео опубликовала пользователь Facebook Елена Степановна.
Скриншоты с видео также есть в группе "Общественная стража Оболони".
На первом ролике видно, как отец с коляской приехал в детский сад, а на втором – как ребенка несет женщина с дредами. Сперва она идет быстро, а потом начинает бежать.
Пользователи социальных сетей также сообщают, что полиция якобы задержала женщину с чужим 1,5-месячным младенцем. Но пока неизвестно, та ли это женщина, которую сняли камеры видеонаблюдения.
Сестра похищенной девочки Анна Гусакова в Instagram написала, что похищали две женщины 25-30 лет.
Напомним, в пятницу, 21 октября, в Оболонском районе Киева в детском саду №606 похитили двухмесячную девочку. Пока отец забирал из садика старшего ребенка, неизвестный украл его младшую дочь.
УВАГА! СТОЛИЧНІ ПРАВООХОРОНЦІ РОЗШУКУЮТЬ ЧОЛОВІКА, ЯКИЙ ВИКРАВ ІЗ САДОЧКА НЕМОВЛЯ (ФОТО) https://t.co/fYAnICZjin #новини #Київ #дитина pic.twitter.com/DZKa1rg7V8— Поліція Києва (@PoliceKyiv) 20 жовтня 2017 р.