В похищении подозревают двух молодых женщин в возрасте 25-30 лет

В Сети опубликовали видео похищения 1,5-месячного младенца возле детского садика в Киеве.

Видео опубликовала пользователь Facebook Елена Степановна.

Скриншоты с видео также есть в группе "Общественная стража Оболони".

На первом ролике видно, как отец с коляской приехал в детский сад, а на втором – как ребенка несет женщина с дредами. Сперва она идет быстро, а потом начинает бежать.

Пользователи социальных сетей также сообщают, что полиция якобы задержала женщину с чужим 1,5-месячным младенцем. Но пока неизвестно, та ли это женщина, которую сняли камеры видеонаблюдения.

Сестра похищенной девочки Анна Гусакова в Instagram написала, что похищали две женщины 25-30 лет.

НОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ ❗️❗️❗️❗️❗️ Работали вместе ,но выходили по отдельности ! Допис, поширений Anya Husakova (@anya_hsk) Жов 20, 2017 о 3:16 PDT

Напомним, в пятницу, 21 октября, в Оболонском районе Киева в детском саду №606 похитили двухмесячную девочку. Пока отец забирал из садика старшего ребенка, неизвестный украл его младшую дочь.