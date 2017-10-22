Билетов нет как на весь маршрут, так и между промежуточными станциями

Украинские пассажиры не могут купить билеты на конец октября - начало ноября на несколько поездов Укрзализныци, которые курсируют из восточных и центральных регионов Украины на Западную Украину.

Билетов нет ни в системе booking.uz.gov.ua, ни, как сообщают пассажиры, на ж/д вокзалах.

В Укрзализныце прокомментировали ЦТС, что такая ситуация является временной и связана с ремонтными работами железнодорожной инфраструктуры.

В частности, в ж/д компании проинформировали, что в настоящее время продолжаются путевые и ремонтные работы железнодорожной инфраструктуры сети железных дорог Украины. В связи с этим, для некоторых поездов, курсирующих в направлении Западной Украины, незначительно корректируется график движения. Продажа билетов на них постепенно открывается.

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"Просим прощения у пассажиров и надеемся на понимание, ведь такие работы важны для безопасности движения и комфорта. В ближайшее время продажа билетов будет открыта на все направления", - заявили в УЗ.

Отметим, что сейчас билеты отсутствуют в продаже на следующие поезда и на такой период:

№ 41 Днипро-Трускавец, с 31 октября по 8 ноября;

№ 70 Мариуполь-Львов, с 31 октября по 8 ноября;

№ 86 Новоалексеевка-Львов, с 26 октября по 9 ноября;

№ 109 Херсон-Львов, с 21 октября по 9 ноября;

№ 120 Запорожье-Львов, с 26 октября по 9 ноября;

№ 134 Николаев - Ивано-Франковск, с 28 октября по 9 ноября.

Билетов нет как на весь маршрут, так и между промежуточными станциями.

Вместе с тем, на другие поезда по направлению "восток - запад" есть билеты. Например, № 95 Черкассы - Львов, № 113 Харьков - Ужгород, № 127 Харьков - Ковель, № 131 Харьков - Львов.

Напомним, Укрзализныця будет кормить пассажиров ночных поездов первыми блюдами, сэндвичами и салатами.