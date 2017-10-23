Режимы договорняков. Что показали акции протеста под Верховной Радой

Кандидат философских наук и политолог Игорь Лосев рассказал Фокусу о том, почему украинцы ненавидят власть и не доверяют тем, кто на неё претендует

Президент Пётр Порошенко заявил, что требования организаторов акций протеста, проходящих сейчас в центре Киева, лишь дымовая завеса, а их реальная цель — дестабилизация ситуации в стране, вплоть до кровопролития. Что вы думаете на этот счёт?

— К сожалению, заявление Петра Порошенко свидетельствует о том, что за время президентства он так ничему и не научился. Речь идёт не о том, что на улицу вышла группа людей и представителей его фракции, которые отзываются о нём очень резко. Речь о том, что миллионы украинцев недовольны нынешней властью в целом и президентом в частности. Люди чувствуют разочарование, вспоминая то, что было обещано на Майдане, и видя, что реально делается, а точнее — не делается.

Киевляне всегда были движущей силой массовых протестов. Почему на этот раз, несмотря на призывы лидеров акций "Большая политическая реформа" и "Украина после Порошенко", жители столицы в большинстве своём стали лишь пассивными наблюдателями?

Игорь Лосев: "Если анализировать действия президента Порошенко, можно прийти к выводу, что "чуйка" сейчас его подводит"

— И правильно сделали киевляне, что не вышли. Они прекрасно видят, что их хотят возглавить "попы Гапоны". Киев очень хорошо понимает, что собой представляют эти люди. И тот же Саакашвили, к которому лично я в целом отношусь позитивно. Однако не стоит забывать о том, что Саакашвили закрывал глаза на махинации этой власти, когда был её частью. Будучи главой Одесской облгосадминистрации, он ездил на выборы народных депутатов в Чернигов, где всячески способствовал провластному кандидату, к которому много вопросов. Киевляне видят, что не те люди сегодня хотят возглавить протест. Но надо понимать, что если сегодня не те, завтра найдутся те.

По разным оценкам, около 70% украинцев готовы выйти на улицу в знак протеста против действий нынешней власти. К чему это может привести, учитывая дефицит доверия к людям, которые претендуют на роль альтернативы?

— Социальный взрыв может произойти в любой момент, и ни один политолог или социолог не сможет предвидеть, в какой именно. Это вулкан, а когда он начнёт извергаться, не знает никто.

Как вы считаете, у действующей власти сейчас срабатывает инстинкт самосохранения, проводится работа над ошибками?

— Дело в том, что этот инстинкт нередко подводит людей. У Януковича, к примеру, он работал не один год, и многие говорили, что у него просто отличная "чуйка". Но эта "чуйка" не сработала в ноябре 2013 года. Если анализировать действия президента Порошенко, можно прийти к выводу, что "чуйка" сейчас его подводит.

Нынешние протестные акции сопровождаются беспрецедентными мерами безопасности. Это, на ваш взгляд, оправданно?

— В этом вопросе, на мой взгляд, власть поступила правильно, потому что в стране война, а это означает, что любая, казалось бы, невинная акция, может быть использована в корыстных целях и привести к непредвиденным последствиям. Помимо этого, если говорить о количестве правоохранителей, то, я думаю, немаловажную роль тут также сыграл природный страх власти перед народом. Но в целом власть поступила правильно: это техника безопасности, которой следует придерживаться.

Насколько соответствуют ожиданиям общества озвученные участниками протестной акции "Большая политическая реформа" требования: изменение избирательного законодательства, создание антикоррупционного суда, упразднение депутатской неприкосновенности?

— Действительно, если руководствоваться нынешним избирательным законом, бессмысленно ожидать любых перемен: власть будет такой же или ещё хуже. Нужен новый современный закон о выборах, предусматривающий открытые списки и отказ от мажоритарки, которая является банальной скупкой голосов избирателей. Но есть немаловажный нюанс: Центральная избирательная комиссия абсолютно нелегитимная. И у главы Центризбиркома Охендовского, которого назначал Янукович, а орденом награждал Порошенко, и у всех членов комиссии простроченные полномочия. Уже несколько лет они работают абсолютно незаконно. Поэтому тут тоже надо что-то решать.

Вопрос неприкосновенности. Практически все партии, идущие на выборы, клянутся, что упразднят депутатский иммунитет. Надо же когда-то отвечать за свои слова. Поэтому вопрос актуальный.

"Если руководствоваться нынешним избирательным законом, бессмысленно ожидать любых перемен: власть будет такой же или ещё хуже"

Антикоррупционный суд. На мой взгляд, это дискуссионный вопрос. Если этот суд будет таким же продажным и покорным воле президента, как и все остальные, зачем он нужен? Создание любой институции — не гарантия качественной работы. Вот, например, у нас есть Национальное агентство по противодействию коррупции. Лично на меня эта структура производит карикатурное впечатление. Выступает со всех трибун госпожа Корчак, которая там руководит, и рассказывает, что им мешает работать, скромно умалчивая при этом, что им ничто не мешает выписывать себе ежемесячные премии в сумме сто тысяч гривен. Простой вопрос: какая украинским гражданам польза от такой структуры? У нас около десяка подобных органов занимаются борьбой с коррупцией. Но вот парадокс: чем больше таких структур создаётся, тем больше распространяется коррупция. Дело не в том, чтобы создать очередную антикоррупционную организацию, а в том, чтобы была политическая воля, поддержанная высшей властью, реально что-то делать и менять.

Если избирательные правила игры всё же будут изменены, могут ли досрочные парламентские выборы, о которых сегодня много говорят, стать громоотводом и снизить градус общественного недовольства властью?

— Если избирательное законодательство будет изменено, а в информационном пространстве нашей страны произойдут фундаментальные перемены, шансы есть. Но сегодня все мы знаем, что несколько крупных олигархов фактически контролируют сознание украинского общества и в принципе могут навязать ему на роль депутата или президента кого угодно, хоть китайскую принцессу. Поэтому я, откровенно говоря, не особо верю в новые выборы. По количеству проведённых выборов мы самая демократичная страна в мире. А где результат?

Избиратели, которые берут гречку, наверняка тоже должны нести ответственность за это.

— Конечно, однако в первую очередь ответственна за всё власть. Вы помните хоть один случай, когда кандидат в депутаты, который раздаёт гречку, был привлечён к ответственности? Я таких примеров привести не могу. То есть подкуп избирателей у нас — безнаказанное явление, которое целиком и полностью устраивает высшую власть. А ведь на самом деле навести тут порядок предельно просто: десять кандидатов-гречкосеев посадить в тюрьму — и больше никто и никому не будет ничего давать. А что у нас? У нас сидят те, кого вообще нужно расстрелять.

Не перегибайте палку, пожалуйста.

— Почему я её перегибаю? Людей, которые во время войны совершают акт государственного предательства, даже в самых демократичных странах расстреливают. Французы уже после войны расстреляли нескольких своих политиков, которые были коллаборантами. А у нас, начиная с правления Кравчука, живут и процветают режимы договорняков. Это не прекратится никогда. Никакая политическая терапия в виде законов тут не поможет, нужна только хирургия.

А хирургия — это…

— Это, откровенно скажу, определённый выход за рамки формальной демократии. Да, должны быть репрессии, без них ничего не изменится. Как в демократичной Италии более-менее удалось победить мафию? Только жёсткими репрессивными методами.

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Какую роль играет внешний фактор в протестных акциях, которые проходят сейчас в Киеве? Представители провластных партий традиционно не исключают вмешательства Кремля.

— Наша власть не имеет морального права говорить о руке Москвы, демонстрируя абсолютное нежелание бить по этой руке. У нас до сих пор работают российские банки, а за год на 30% вырос товарооборот с Российской Федерацией — страной-агрессором. В Украине до сих пор существуют шпионские гнёзда ФСБ в виде всевозможных российских научно-культурных центров. И не делая абсолютно ничего, чтобы очистить государство от всего этого хлама, власть что-то рассказывает нам про руку Москвы. Есть рука? Да. Так почему же вы её целуете, вместо того чтобы бить? Не бьёте? Тогда сидите тихо.